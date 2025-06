École Riou : rectification de certains faits

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup reconnaît le droit à l’expression des opinions, mais souhaite rectifier des faits énoncés dans une lettre ouverte publiée le 11 juin 2025 dans le journal Info Dimanche, intitulée «Pour que l’École Riou vive – Défendons un modèle qui fonctionne». En effet, plusieurs informations et données publiées sont complètement fausses.

En 2025-2026, 86 élèves devraient fréquenter l’école Notre-Dame-du-Sourire de Saint-Épiphane; le bâtiment ayant amplement la capacité nécessaire pour accueillir tous les élèves autant de Saint-Épiphane que de Saint-François-Xavier-de-Viger.

» Pour consulter la lettre ouverte : Pour que l’École Riou vive – Défendons un modèle qui fonctionne

À la prochaine rentrée scolaire, il devrait y avoir une classe de 8 élèves de maternelle 4 ans, une classe de 14 élèves de maternelle 5 ans, une classe de 13 élèves de première année, une classe de 18 élèves de deuxième et troisième année, une classe de 20 élèves de troisième et quatrième année et une classe de 19 élèves de cinquième et sixième année, en dessous des ratios prescrits. Les spécialistes de musique et d’anglais auront accès à des locaux spécifiques pour offrir leur matière durant le temps de classe. Un espace est également en location et est actuellement occupé par le Centre de la petite enfance (CPE) de l’endroit.

La bâtisse de Saint-Épiphane compte deux locaux dédiés au service de garde. Il est important de rappeler que déjà, tous les élèves des bâtisses de Saint François-Xavier-de-Viger et de Saint-Épiphane fréquentent le même service de garde à Saint-Épiphane. Il n’y aura donc pas de changements à ce niveau en 2025-2026. La cour d’école est déjà utilisée par des élèves de tous les cycles. Des buts de soccer devraient être ajoutés à la prochaine rentrée scolaire et des travaux seront réalisés dans les vestiaires.

Concernant le service de transport scolaire du midi, mentionnons qu’il est aboli dans toutes les écoles du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup en 2025-2026, excepté à l’École Lanouette de Saint Antonin.

Ajoutons que depuis 2022, la direction générale a tenu une vingtaine de rencontres avec les élu(e)s, les parents, les enseignant(e)s, etc. au sujet des services dispensés dans les bâtisses Riou et Notre-Dame-du-Sourire.

Précisons que la Municipalité de Saint-Épiphane a réaffirmé ce lundi sa position officielle à l’effet qu’il est dans l’intérêt des enfants de Saint-Épiphane de compléter leur parcours scolaire — du préscolaire à la 6e année — au sein de l’école Notre-Dame-du-Sourire, située sur son territoire. Le conseil municipal ajoute que «la position de la Municipalité de Saint-Épiphane repose sur un principe que nous jugeons essentiel : le droit pour chaque enfant de fréquenter l’école située dans sa propre communauté.»