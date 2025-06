Un été de nouveautés pour le Marché public des Basques 

Un nouvel emplacement, des kiosques neufs et de nouveaux exposants…la saison 2025 du Marché public des Basques s’annonce «exceptionnelle», selon son conseil d’administration. Celle-ci, la quatorzième de l’organisme à but non lucratif, s’ouvrira d’ailleurs le dimanche 15 juin dans un tout nouvel environnement : la Gare de Trois-Pistoles.

Comme le rapportait Info Dimanche en février, c’est à cet endroit, au 232, rue de la Gare, que le Marché public s’établira pour la prochaine saison estivale et sans doute plus longtemps encore. À l’époque, des ficelles devaient toujours être attachées, mais tout semblait se mettre en place tranquillement vers la concrétisation de ce projet. C’est maintenant chose faite : les activités s’y tiendront tous les dimanches de la belle saison, de 10 h à 15 h, du 15 juin au 12 octobre.

Selon le conseil d’administration, le nouveau site a tout pour accueillir un marché public florissant : une architecture pittoresque du bâtiment, une situation géographique centrale au cœur de la ville de Trois-Pistoles, une accessibilité aisée à pied, à vélo ou en voiture, une combinaison rare de visibilité et de tranquillité, ainsi que la proximité immédiate du parc Jeanine G.-Martin et du jardin communautaire.

Pour la saison 2025, de nouveaux kiosques de bois feront aussi le plaisir des exposants et des visiteurs, facilitant l’accueil et le partage peu importe la météo. L’accès à l’eau potable et à l’eau chaude à l’extérieur permettra également la préparation et la dégustation d’aliments sur place.

Outre les exposants habitués du Marché, de nouveaux producteurs et artisans de la région viendront de façon régulière, pour mettre en marché leurs viandes de bœuf et d’agneau, leurs pains et pâtisseries, œufs, fruits et légumes, focaccias, fougasses, salades, produits de l’érable, confitures, chutneys, épices et tisanes, sacs de toutes sortes, objets du quotidien, etc.

«L’offre en produits locaux n’y aura jamais été aussi complète et abondante», confirme les membres du conseil d’administration et le président, Gabriel Légaré, fiers d’un «accroissement important de l’offre». En moyenne, 16 exposants seront présents par jour de marché.

«L’ambiance ne sera pas négligée, avec une programmation variée au menu, mêlant musique d’ambiance, musiciens invités, ateliers participatifs, des activités en collaboration avec des organismes de la région et autres surprises», promet-on.

Le Marché public des Basques indique que ce projet n’aurait pas été rendu possible sans l’accompagnement de la Ville de Trois-Pistoles – qui louera le bâtiment –, ainsi que la participation financière et le soutien de plusieurs partenaires du milieu, dont le Fonds Région et Ruralité de la MRC Les Basques.