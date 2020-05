Démolition de l'annexe du Stade de la Cité des Jeunes

Signe que les travaux vont bon train sur le chantier majeur du Stade de la Cité des Jeunes à Rivière-du-Loup, l’annexe extérieure a été démolie tôt dans la matinée du 25 mai. Cette «boite blanche» qui se situait en haut de la façade de béton accueillait les bureaux administratifs.

Ce n’est toutefois que la partie visible des travaux qui ont été effectués jusqu’à maintenant. À l’intérieur, l’entrepreneur a aussi procédé à de la démolition de béton afin de préparer le bâtiment à recevoir une glace olympique. Cette étape concernant l’annexe arrive environ à mi-chemin des travaux de ce chantier d’envergure.

À noter qu’un règlement d’emprunt de 12 531 854 $ pour la mise aux normes et la construction d'une glace olympique a été adopté le 23 mars. Le Stade de la Cité des Jeunes, qui date de 55 ans, avait besoin d’un rafraichissement. Les plans pour l'ajout de l'annexe qui a été démolie ce matin datent d'octobre 1971.

En plus de la glace olympique, les travaux permettront l’aménagement de plus de 600 nouveaux sièges, l’amélioration de l’acoustique, la réfection complète des vestiaires, l’ajout d’une chambre pour les arbitres, la construction d’un nouveau bloc sanitaire et une amélioration «notable» de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

La mise aux normes du Stade de la Cité des Jeunes assurera aussi le colmatage de brèches causant des infiltrations d’eau récurrentes et permettra de se débarrasser d’une certaine quantité d’amiante, ainsi que de la peinture au plomb qu’on y retrouve.

Une entrave est d’ailleurs présente sur la rue Frontenac entre l’intersection des rues Landry et Saint-Pierre pour permettre à l’entrepreneur de réaliser les travaux de démolition. Le Centre Premier Tech et le skateparc sont tous les deux accessibles par la rue Saint-Pierre.

