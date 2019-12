Un aperçu du nouveau Stade de la Cité des Jeunes

Le dossier de la réfection du Stade de la Cité des Jeunes devrait avancer rondement au cours des prochaines semaines. Ce mardi 10 décembre, au tout début de la séance du conseil municipal, la Ville de Rivière-du-Loup a présenté brièvement le projet et ce à quoi les citoyens peuvent s’attendre comme produit fini.

Les esquisses d’Alfred Pelletier Architecte montrent ainsi un design moderne, mais tout de même épuré. Une attention particulière a par exemple été portée au système de ventilation qu’on a souhaité camoufler à l’intérieur du bâtiment.

Le nouvel amphithéâtre, qui accueillera une glace de dimension olympique de 200 pieds par 100 pieds, offrira 635 sièges. Des locaux d’entreposage seront aussi aménagés pour les clubs sportifs. Un ascenseur permettra une facilité de déplacement pour les personnes à mobilité réduite.

«On vient ramener les chambres de joueurs du côté du stationnement du Centre Premier Tech et on élargit la patinoire du côté du cimetière. Ça va faciliter la communication entre les deux arénas», a précisé Gérard Tremblay, directeur du Service technique et de l’environnement.

Les employés du Service loisirs, culture et communautaire seront aussi tous relocalisés dans un nouvel espace construit en hauteur entre le Centre Premier et le Stade de la Cité des Jeunes. L’entrée de ces bureaux administratifs se fera du côté du stationnement. «Il y a aura très peu de travaux à l’extérieur, comparativement à l’intérieur. On a opté pour une architecture assez simple», a poursuivi M. Tremblay.

Quant au projet de six loges au Centre Premier Tech, la Ville prévoit les installer du côté opposé à la galerie de presse. «On veut savoir combien tout cela pourrait couter avant d’aller de l’avant avec ce projet. On va donc prendre une décision lors de la sortie des soumissions. On veut aussi approcher des partenaires intéressés.»

Les nouvelles toilettes, elles, seraient ajoutées tout en haut des estrades, dans le coin sud-est.

COUTS

Rappelons que lors de la séance du conseil municipal du lundi 28 octobre, les élus avaient déposé et présenté un règlement pourvoyant l’emprunt d’une somme de 9 419 949 $ pour les travaux de réfection du Stade de la Cité des Jeunes. La Ville a obtenu une subvention de 4,1 M$ du gouvernement provincial.

Les élus louperivois lanceront très prochainement un appel d’offres. Ils espèrent toujours voir débuter les travaux en mars. Ceux-ci s’échelonneront ensuite sur plusieurs mois afin que les installations soient prêtes pour la tenue des Jeux du Québec en 2021.

Dans les prochaines semaines, une fois le processus d’appel d’offres complété, les citoyens seront invités à une présentation complète et exhaustive du projet.