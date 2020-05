Pétition pour le maintien d’un barrage routier au Bas-Saint-Laurent 

La levée possible des contrôles policiers aux frontières du Bas-Saint-Laurent, le 18 mai prochain, crée beaucoup d'inquiétude dans la région. Lundi, une pétition exigeant le maintien du barrage routier installé à la hauteur de La Pocatière, «minimalement jusqu'à la fin du mois de juin», avait recueilli tout près de 10 000 signatures.

La pétition, adressée au gouvernement du Québec et au premier ministre François Legault, a été lancée il y a quelques jours sur le site Change.org. Elle est intitulée «Pour le maintien des contrôles policiers de l'accès au Bas-Saint-Laurent-Gaspésie».

Les signataires estiment que «le gouvernement déconfine trop rapidement et trop de secteurs en même temps et qu'il faut que cela soit fait de manière plus progressive afin de mesurer les impacts avant d'ouvrir nos régions».

Ils ajoutent craindre «un exode important des grands centres urbains» vers le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, une fois les frontières ouvertes. «Nous voulons éviter qu'un scénario à l'Italienne», est-il écrit.

Les signataires stipulent que l'accès aux régions de l'Est-du-Québec «doit être limité aux travailleurs devant venir offrir une prestation de service et qu'il est beaucoup trop tôt pour laisser un libre accès complet».

Ils exigent ainsi que le gouvernement du Québec maintienne le point de contrôle de La Pocatière en vigueur jusqu'à la fin du mois de juin afin de pleinement mesurer les impacts de la réouverture des écoles et de plusieurs secteurs de l'économie sur la propagation du virus.

Québec a annoncé sa volonté de retirer progressivement les contrôles routiers, la semaine dernière. Une décision que les élus de la région ont accueilli avec positivisme et confiance, puisque le Bas-Saint-Laurent sera l'une des derniers territoires de la province à voir ses frontières s'ouvrir.