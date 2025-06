En réponse à la lettre ouverte des anciens membres du conseil municipal de Trois-Pistoles

Par la présente, je crois qu’il est important que je revienne sur la lettre qui a été publiée par les membres de l’ancien conseil municipal.



Il y a quelques semaines j’ai été sollicité pour faire une entrevue pour la revue Le Québec économique, une édition produite par l’UMQ. L’entrevue était en lien avec mon rôle de maire et ma situation de jeune élu. Il s’agit d’un reportage parmi d’autres concernant des jeunes élus, la place des jeunes et leur implication en politique municipale. Mes propos ont été cités à quelques reprises dans l’article. L’une de ces citations faisait référence à l’état de situation de la ville avant les dernières élections.

Je comprends que les propos qui sont rapportés dans l’article auquel la lettre fait référence ait pu froisser les membres de l’ancien conseil de la ville. Il n’était aucunement dans mon intention de provoquer cette réaction ni d’attaquer qui que ce soit de quelconque façon. Ces propos ont certainement été maladroits. Mon intention n’était en aucun cas de minimiser le travail de l’ancien conseil.

Les choses se passent rarement comme on le souhaite en politique municipale et je suis bien conscient que le portrait que j’ai présenté dans cette partie de l’article n’avait rien à voir avec les intentions de l’ancien conseil. Je tiens à souligner leur importante implication pour la ville et je suis certain qu’ils ont fait le mieux avec les éléments qu’ils avaient en main.

De plus, il s’agissait d’un portrait individuel. En aucun cas j’ai voulu écarter le conseil municipal actuel. Cela dit, il s’agit de mes propos, j’en assume moi-même l’entière responsabilité.



À toutes celles et ceux qui ont été heurtés par mes propos dans cet article, je m’en excuse.



Philippe Guilbert