121 cas de COVID-19 au Québec, dont 1 au Bas-Saint-Laurent

Le nombre de cas confirmés de la COVID-19 est passé à 121 au Québec selon le dernier bilan du gouvernement du Québec, dont un se trouve au Bas-Saint-Laurent. Il s’agit d’une augmentation de 27 cas par rapport au bilan de la veille. Le premier ministre du Québec François Legault affirme qu'il faut faire preuve de prudence puisque le nombre de tests effectués par jour augmente lui également.

Sept personnes sont présentement hospitalisées dans la province en raison de la COVID-19. Des investigations sont présentement menées concernant 3 997 personnes. Le Québec a présentement la capacité de réaliser 5 000 tests par jour. M. Legault a aussi rappelé les consignes usuelles de rester à un mètre de distance des autres personnes, et le lavage des mains pendant 20 secondes. «Chaque geste qui permet de limiter les contacts avec d’autres personnes va nous permettre de limiter la contagion et de sauver des vies. Je remercie tous les Québécois et ensemble, on va passer au travers», a commenté le premier ministre du Québec. Il a aussi invité les Québécois à limiter leurs déplacements entre les régions. M. Legault a aussi demandé aux personnes âgées de rester chez elles et d’éviter de se rassembler dans les centres d’achats ou les restaurants.

Le 18 mars, une note interne envoyée aux employés de l’entreprise Premier Tech de Rivière-du-Loup confirmait qu’un premier cas de coronavirus a été répertorié parmi son équipe. L’employé n’aurait pas contracté le virus dans le cadre de ses fonctions.

«Dès les premiers signes de symptômes, nous avons pris les mesures nécessaires afin de mettre en isolement obligatoire tous les équipiers qui auraient pu être en contact avec cette personne - qui a contracté la COVID-19 dans le cadre d'une activité non reliée à son travail. L'équipier se porte très bien à l'heure actuelle», pouvait-on lire dans le mémo interne.

