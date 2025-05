Mynessa Lapointe-Ouellet récompensée pour la qualité de son service

Le travail et la passion de la copropriétaire du restaurant La Porte Arrière de Rivière-du-Loup, Mynessa Lapointe-Ouellet, ont été reconnus sur la scène provinciale dans le cadre du 7e gala des Lauriers de la gastronomie. La professionnelle a reçu le prix du meilleur service de la dernière année au Québec, rien de moins.

Il s’agit d’une reconnaissance d’envergure qu’elle a accueillie avec beaucoup d’humilité, le 26 mai. Ses partenaires et amis de la Porte Arrière, Patricia Charest, Martin Matte et Philippe Lafrenière, étaient tous présents à ses côtés, à Montréal.

«C’est mon nom qui est écrit, mais chez nous, c’est avant tout un travail d’équipe», s’est empressé de mentionner la nouvelle lauréate, sur la route du retour de la métropole, au lendemain d’une soirée émotive.

«Chaque personne met son grain de sel et participe au service. C’est d’autant plus vrai avec la cuisine ouverte», a-t-elle partagé.

Pour le Prix du meilleur service, la Louperivoise était en lice avec des collègues de restaurants connus dont Sabayon, Tanière3 et La Lune, tous de grands centres urbains de Montréal et Québec. La compétition a souligné qu’elle participait à l’ambiance festive de l’adresse, s’amusant au service et à la confection de la carte des vins et des cocktails.

En entrevue, Mynessa Lapointe-Ouellet explique que la Porte Arrière est reconnu pour miser sur un service convivial offert avec le souci du détail. «C’est comme si on recevait nos amis à la maison, autour d’une bonne bouteille de vin», a-t-elle imagé. «On connait nos produits, et on aime conseiller les gens de l’accueil à la fin de la soirée.»

Elle se réjouit d’ailleurs d’avoir une clientèle curieuse et ouverte d’esprit, autant pour les plats que les accompagnements au verre. Gageons d’ailleurs que le restaurant a fait (re)découvrir le boudin et les ris de veau à bon nombre de clients, ces dernières années.

«C’est rare qu’on leur propose une sélection et qu’ils hésitent, a raconté la copropriétaire. Il y a une confiance qui s’est installée et ils aiment essayer nos produits. Ils se laissent vraiment aller.»

«C’est ce qui me fait tripper, a ajouté celle qui n’a «pas eu l’impression de travailler une journée», ces six dernières années. On a une cuisine qui se démarque, qui est différente. Ça pourrait ne pas plaire à tout le monde, mais les gens tentent une expérience et ils nous le rendent bien avec d’excellents commentaires.»

DOSE D’AMOUR

La Porte Arrière reçoit une belle et grande dose d’amour depuis quelques jours. La semaine dernière, le restaurant a appris qu’il faisait partie de la toute première sélection du célèbre Guide Michelin au Québec. La table louperivoise faisait partie des recommandations des inspecteurs et son adresse est bien en vue sur le site du guide.

«Nous sommes vraiment reconnaissants de tout ce qui nous arrive actuellement. On réalise qu’on fait quelque chose de bien et que les gens l’apprécient», a résumé Mynessa Lapointe-Ouellet. Elle est aussi heureuse pour les artisans du Bas-Saint-Laurent, dont la gastronomie brille de pleins feux elle aussi.

DOMINIQUE RIOUX

Soulignons que la cheffe et influenceuse Dominique Rioux, qui a passé tous ses étés de jeunesse à Trois-Pistoles, où résident toujours des membres de sa famille, a remporté le «Laurier du public» lors de la même soirée. L’auteure du nouveau livre de recettes «Carnivore» a été choisie devant de très grands noms de la cuisine québécoise, dont Ricardo, Martin Picard, Bob le chef, Stefano Faita, Sœur Angèle Josée Di Stasio et Colombe St-Pierre.

Dominique Rioux possède une formation professionnelle en boucherie. Aujourd’hui, elle partage sa passion avec des milliers d’adeptes de BBQ et de bonne bouffe sur différentes plateformes. Elle offre aussi des services de boucherie et de chef privé à domicile.

La région du KRTB a vraiment été à l’honneur, cette année, aux Lauriers de la gastronomie. Plusieurs personnes passionnées étaient en lice dans différentes catégories, dont Fabien Demandolx, de Racines boulangerie fermière de Cacouna, Mario Quirion, de la Fromagerie Le Détour de Témiscouata-sur-le-Lac, Pascal-André Bisson, de la Fromagerie Mouton blanc de La Pocatière, et le restaurant Bernadette Épicerie et dinette de Rivière-du-Loup.