Saint-Médard est officiellement administrée par la CMQ  

La Municipalité de Saint-Médard est administrée par la Commission municipale du Québec (CMQ) depuis le 22 mai, soit quelques semaines après qu’une vague de démissions a été observée au sein du conseil municipal. Une situation rare qui n’est pourtant pas sans rappeler l’une similaire vécue à Saint-Paul-de-la-Croix en 2024.

La CMQ a désigné deux personnes pour administrer provisoirement la municipalité de la MRC des Basques et maintenir les services aux citoyens. Il s’agit de Me Martin St-Laurent et Me Valérie Haince.

Rappelons que Saint-Médard n’a plus suffisamment de conseillers municipaux en fonction pour prendre des décisions. Le quorum n’est plus atteint depuis les récentes démissions de la mairesse Linda Gagnon, ainsi des conseillers Gilles Dubé et Christian Bordeleau.

L’automne dernier, le conseiller Michel Simard avait aussi quitté la politique municipale. Seuls Raphaëlle Ouellet, Keven Ouellet et Rodolphe Thériault sont demeurés en poste.

La Commission municipale du Québec remplacera le conseil municipal et adoptera les résolutions à la place des élus afin que la Municipalité puisse fonctionner et les services municipaux puissent être donnés aux citoyens.

Cette façon de faire se poursuivra tant et aussi longtemps que le quorum ne sera pas retrouvé dans le cadre d’une élection. Aucune séance publique ne sera tenue et aucune décision ne sera prise sans l’aval de la commission.

La CMQ précise qu’il ne s’agit pas ici d’une tutelle de la Municipalité, mais plutôt une modalité exceptionnelle pour administrer la municipalité en attendant l’élection de nouveaux membres au conseil.

Cette situation n’est pas sans rappeler celle qui avait touché Saint-Paul-de-la-Croix il y a un an, en mai 2024. À ce moment, la CMQ avait pris l’administration de la Municipalité pendant quelques mois.