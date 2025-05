2024, une année moins meurtrière sur les routes

La Société de l’assurance automobile du Québec a rendu public son bilan routier pour l’année 2024. Dans le Bas-Saint-Laurent, le nombre de morts et de blessés sur les routes est en baisse, mais les décès de piétons connaissent une augmentation notable.

Au total, 17 personnes ont perdu la vie sur les routes de la région du Bas-Saint-Laurent en 2024, soit une baisse de 6,6 % par rapport à la moyenne observée de 2019 à 2023.

À l’échelle du Québec, on observe au contraire une hausse de 5,6 % du nombre de décès. Le nombre de personnes blessées gravement a également diminué dans le Bas-Saint-Laurent, 54 personnes ont été victimes, ce qui représente une baisse de 4,6 % sur cinq ans. Ce résultat représente un contraste avec la tendance provinciale, qui affiche une légère augmentation de 1,7 %.

Le bilan routier de l’année 2024 recense le décès de 379 personnes sur les routes du Québec et de 27 854 personnes blessées. Ce qui s’avère encourageant pour la région car cela représente une diminution du nombre total de personnes accidentées comparativement à la moyenne des 5 dernières années.

Plusieurs facteurs influencent les résultats du bilan routier notamment la tendance provinciale, cependant les chiffres régionaux traduisent une amélioration globale de la sécurité routière.

Le nombre de personnes blessées légèrement est aussi en diminution.

En 2024, 782 personnes ont été légèrement blessées dans des accidents de la route dans la région, soit une baisse de 1,9 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

À titre comparatif, le Québec enregistre une baisse plus marquée de 2,9 %.

En ce qui concerne l’ensemble des victimes, ce sont 853 personnes qui ont subi des dommages corporels dans une collision routière en 2024 dans la région du Bas-Saint-Laurent. Cela représente une diminution de 2,2 % par rapport à la moyenne de 2019 à 2023, un chiffre proche de la tendance québécoise, qui affiche une baisse de 2,6 %.

DES DONNÉES ROUTIÈRES SIGNIFICATIVES

Les principales causes d'accidents montrent que le comportement des usagers est souvent à l'origine des collisions graves ou mortelles. Afin d’assurer la sécurité des automobilistes sur la route, des acteurs et organismes routiers sont impliqués sur le terrain pour continuer de promouvoir le projet«Vision Zero ».

«La Sûreté du Québec maintient ses efforts pour assurer la sécurité des usagers des réseaux de transport que nous desservons», déclare Le capitaine responsable du bureau d'analyse de la stratégie en sécurité des réseaux de transport de la Sûreté du Québec, Carl Bélisle.

DES MESURES DE PRÉVENTION

Pour éviter les accidents mortels sur la route, plusieurs mesures importantes doivent être mises en place en 2025.

Cela inclut l’augmentation des points d’inaptitude pour certaines infractions, surtout celles commises dans les zones scolaires et les chantiers routiers. De nouvelles normes de sécurité pour les véhicules lourds devront aussi être adoptées, ainsi qu’une formation obligatoire pour leur conduite.

Dans la même lancée , la Sûreté du Québec prévoit de créer le forum de la Table nationale concertée en sécurité routière, un espace où les usagers et les acteurs du domaine pourront se réunir pour discuter des mesures à prendre afin d'améliorer la sécurité de tous sur les routes.

Bien que le nombre de personnes décédées ou gravement blessées soit en baisse par rapport aux cinq dernières années, le nombre de décès de piétons a augmenté de 29 % en 2024.

Pour les prochaines années à venir jusqu’en 2028, un plan d’action visant à réduire ces accidents mortels sur la route est disponible sur le site officiel du gouvernement du Québec.