Le comité Sauvons l'Héritage affiche un signal d'alarme

Le comité citoyen Sauvons l’Héritage a posé un autre geste de contestation dans la matinée du 7 mars à Trois-Pistoles. La grande affiche du camping municipal a été remplacée par les slogans «SOS» et «Sauvons notre héritage» écrits blanc sur rouge en bordure de la route 132.

Quelques citoyens de Trois-Pistoles et des Basques ont participé à cette initiative, soutenue par le Syndicat international des marins canadiens, en accord avec le Club de chasse et pêche de Trois-Pistoles, qui gère l’emplacement de l’affiche. Le mécontentement perdure depuis le mois de novembre. Le gouvernement du Québec a refusé à ce moment de contribuer financièrement aux travaux en cale sèche estimés à environ 5 M$ afin de permettre au navire l’Héritage 1, qui relie Trois-Pistoles aux Escoumins, de traverser le fleuve à l’été 2020. Il évoque des inquiétudes quant à l’âge du navire (46 ans) et les investissements requis pour en assurer la fiabilité. Le regroupement Sauvons l’Héritage exige des réponses dès maintenant au sujet du financement des travaux requis sur le navire.

Selon le député de René Lévesque Martin Ouellet, le service de traverse entre Trois-Pistoles et les Escoumins compte 39 000 utilisateurs par année et permet aux deux régions de retirer des retombées économiques de 5 M$.

La mobilisation se poursuit dans la région des Basques. Le 26 novembre, de nombreux panneaux du ministère des Transports du Québec ont été altérés de façon à indiquer que le service de traverse n'est pas «fermé», mais plutôt «coulé par la CAQ». Les panneaux n’ont pas été endommagés, mais des éléments y ont plutôt été ajoutés.

Afin de maintenir la pression sur le gouvernement du Québec, le comité Sauvons l’Héritage organise une manifestation à Québec devant l’Assemblée nationale le 9 mars prochain à 11 h. Du transport à partir de Trois-Pistoles sera offert gratuitement aux participants.

Le comité travaille actuellement de concert avec les partis d’opposition ainsi que plusieurs organisations populaires, syndicales et de nombreux commerçants afin de partager sa mobilisation.

