L'Héritage 1 «coulé par la CAQ» : la colère citoyenne s'affiche

Le mouvement de contestation qui décrie la décision du gouvernement de ne pas intervenir dans le dossier de l'Héritage 1 de Trois-Pistoles est passé de la parole aux actes, ce mardi 26 novembre. La grogne s'exprime maintenant sur des panneaux de signalisation aux quatre coins de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges.

Plusieurs panneaux ont ainsi été légèrement altérés de façon à indiquer que le service de traverse n'est pas «fermé», mais plutôt «coulé par la CAQ». Si de nombreuses photos circulaient déjà sur les réseaux sociaux en matinée, le mouvement «Sauvons l'Héritage» a ensuite publié les siennes ne laissant ainsi plus de doutes sur leur origine.

«Nos citoyens mobilisés ont installé un message clair à l'attention de M. Denis Tardif et du gouvernement de la CAQ ce matin! Passe nous voir pour un selfie!», est-il écrit.

Sous la publication, on apprend que le comité organisateur du mouvement souhaite faire des «actions de visibilité positives» dans ce dossier. Les panneaux n'ont donc pas été endommagés; on a plutôt opté pour y ajouter des éléments qui peuvent être retirés.

Les automobilistes croiseront les signalisations en question près de la Fromagerie des Basques, sur la route 132 à l'Est de Trois-Pistoles et au centre-ville à l'intersection des rues Jean-Rioux et Notre-Dame.