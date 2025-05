Réseaux sociaux : une majorité numérique de 14 ans recommandée 

La Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes, présidée par la députée Amélie Dionne, recommande au gouvernement d’instaurer une majorité numérique de 14 ans. Avant cet âge, il serait interdit de s’inscrire et d’avoir accès aux réseaux sociaux, sans le consentement d’un tuteur légal.

Voilà l’une des 56 recommandations faites par les membres de la commission dans un rapport final déposé ce jeudi 29 mai à l’Assemblée nationale. Du nombre, on retrouve également l’interdiction des appareils mobiles personnels dans les écoles primaires et secondaires du Québec annoncée à la fin avril.

L’instauration d’une majorité numérique se révèle maintenant comme l’une des recommandations importantes du rapport.

«Ce seuil s’inscrit dans la lignée des mesures prises par d’autres États et des balises déjà établies dans le cadre législatif québécois», a soutenu Alexandre Leduc, député de Alexandre Leduc, membre du comité directeur de la Commission et député d’Hochelaga-Maisonneuve. Il soutient que le gouvernement doit mener une analyse rigoureuse menée par les principes de faisabilité et d’applicabilité.

Les membres de la Commission ne cachent pas que cette mesure soulève plusieurs défis, notamment dans la mise en place d’un mécanisme de vérification d’âge. Or, cette recommandation - et l’adoption éventuelle d’une loi - envoie un message fort aux parents, estiment-ils.

«Ça envoie un signal de santé publique comme quoi c’est ça qui devrait être la norme. Ça envoie aussi un signal aux parents. Leur rôle est important […] et ils ont un rôle à jouer», a renchéri M. Leduc.

Parmi les autres propositions adressées aux jeunes, la Commission recommande d’interdire les lots aléatoires payants et les microtransactions dans les jeux vidéo s’adressant aux personnes mineures, la vente ou toute autre forme d’aliénation de renseignements personnels, ainsi que le profilage (publicités ciblées) des jeunes de moins de 14 ans.

D’autres détails à venir…