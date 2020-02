Organisme recherché pour l’Opération Nez rouge à Rivière-du-Loup

Opération Nez Rouge souhaite être de retour à Rivière-du-Loup à l’hiver 2020. Alors que l’organisation prépare déjà tranquillement sa37e campagne de raccompagnement, une recherche pour trouver l’organisme responsable dans la région louperivoise a été lancée publiquement, ce mercredi 12 février.

Dans un communiqué de presse envoyé aux médias, Opération Nez Rouge mentionne être à la recherche d’un «organisme voué à la jeunesse ou au sport amateur» intéressé à prendre en charge le service de Rivière-du-Loup, du 27 novembre au 31 décembre 2020.

«En échange de ce fier service offert à la communauté, l’organisation pourra non seulement compter sur un soutien pour mener à bien sa mission, mais aussi sur une aventure riche en rencontres et en anecdotes mémorables», est-il indiqué.

On ajoute que l’organisation choisie pour agir à titre de maître d’œuvre à Rivière-du-Loup pourra bénéficier de la notoriété de l’Opération Nez rouge afin de rayonner durant la période des Fêtes et au-delà. «Ce sera aussi pour elle l’occasion de développer des liens avec les citoyens, des entreprises et d’autres organismes de son milieu qui lui apporteront incontestablement une contribution et une aide précieuses», ajoute-t-on.

MANQUE DE BÉNÉVOLES

En 2019, le service offert par l’Opération Nez Rouge avait été suspendu à Rivière-du-Loup, puisque le Club Optimiste de Rivière-du-Loup, qui était le maitre d’œuvre local depuis près d’un quart de siècle, n’avait pu renouveler son implication. On avait expliqué la situation par un manque de bénévoles, notamment.

«Il y a eu un essoufflement, un manque de relève, avait expliqué Danielle Vien, directrice par intérim des communications et du marketing d’Opération Nez Rouge. C’est important de mentionner que le club n’a pas laissé l’organisation sans effort. On a tenté de trouver une solution, mais sans succès.»

INSCRIPTION ET ACCOMPAGNEMENT

Soulignons que tout au long de l’année, le Secrétariat national de l’Opération Nez rouge offre un soutien et un encadrement constants aux «Maîtres d’œuvre» impliqués. Ces derniers, qui évoluent dans des champs d’activités aussi variés que les centres d’action bénévole, les clubs Richelieu, les clubs Lions ou encore des associations étudiantes ou sportives, favorisent également une entraide mutuelle qui contribue au succès des campagnes, année après année.

Pour déposer une candidature, pour toute question ou demande d’information, les organismes intéressés peuvent contacter Simon Dufour, directeur des opérations, disponible par courriel à [email protected]

Les dossiers d’adhésion doivent être déposés au plus tard le 31 mai 2020.