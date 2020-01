L’Héritage 1 accoste à l’Assemblée nationale

Le comité Sauvons l’Héritage compte maintenant de nouveaux alliés à Québec afin d’exprimer au gouvernement ses demandes quant à l’avenir de la traverse reliant Trois-Pistoles et Les Escoumins. Ce jeudi 23 janvier, il a misé sur l’appui de tous les partis de l’opposition qui ont fait front commun dans ce dossier à l’Assemblée nationale.

Représenté par une dizaine de ses membres, qui ont fait la route de Trois-Pistoles, le comité a ainsi dénoncé l’inaction du gouvernement du Québec dans le Hall du parlement, devant de nombreux journalistes nationaux. Il était accompagné des parlementaires Martin Ouellet du Parti Québécois, Ruba Ghazal de Québec Solidaire et de Gaétan Barrette du Parti Libéral qui ont tour à tour pris la parole pour demander à leurs confrères de la CAQ d’offrir une réponse positive pour l’Héritage 1.

«On comprend bien mal l'hésitation du gouvernement de la CAQ, présentement, à ne pas vouloir investir, a lancé le leader parlementaire du PQ, Martin Ouellet. On a un OBNL public [la Compagnie de navigation des Basques] qui fonctionne, qui fait ses frais, occupé, avec les gens du milieu, et on ne comprend pas pourquoi le gouvernement ne veut pas donner les moyens à cette compagnie-là d'exister et de continuer.»

«Cette traversée-là, elle est vitale, vitale en 2020, mais vitale aussi pour les 10, 15, 20 prochaines années, et c'est ce que l'étude nous a démontré, a poursuivi le représentant de la circonscription de René-Lévesque dans la Côte-Nord. Ce bateau-là, si on investit les 5 millions demandés, aura devant lui 20 autres années de service. Et donc c'est pour ça que, ce matin, avec tous mes collègues, de façon transpartisane, nous nous joignons à la coalition et la mobilisation citoyenne et nous demandons au gouvernement, pour le 31 décembre, d'avoir une réponse positive.»

De leur côté, Ruba Ghazal et Gaétan Barrette ont reproché au gouvernement un manque d’écoute et d’attention envers les réalités régionales. Le ministre des Transports, François Bonnardel, doit prendre la bonne décision, insistent-ils.

«Ces gens-là ont joué le jeu. Ils ont rempli les exigences. Les exigences font en sorte que la décision qui logiquement devrait être prise est d'aller de l'avant avec le financement. La décision ne se prend pas. Clairement, les gens de Trois-Pistoles n'ont pas le même poids politique que les gens ailleurs. M. Bonnardel, vous avez une décision à prendre», a martelé le député Barrette, porte-parole de l’opposition officielle en matière de transports.

«PREMIÈRE VICTOIRE»

En fin d’avant-midi, le porte-parole du comité citoyen, Guillaume Legault, s’est réjoui du travail réalisé dans les dernières heures. «Je pense que nos contacts portent fruit, mais surtout que le message qu’on apporte est de plus en plus écouté et semble de plus en plus faire un consensus. Ce n’est pas tous les jours que l’ensemble des partis de l’opposition se mobilisent autour d’un enjeu régional. Je veux souligner cela comme une première victoire pour notre organisation», a-t-il déclaré.

En attente de la décision du gouvernement Legault, à venir le 31 janvier, une telle action, à l’Assemblée nationale, n’est pas à négliger, croit-il. «Ce qui semble être en jeu, actuellement, c’est que la décision ne serait pas complètement prise du côté du gouvernement. On ne veut donc pas attendre d’avoir une décision défavorable pour pouvoir mobilier largement et récolter des appuis qui continuent de rentrer.»

«On se sent peu écoutés de nos interlocuteurs politiques qui siègent à Québec. Alors pour nous, de se rendre chez eux, dans le Hall de l’Assemblée nationale, pour leur livrer un message avec leurs propres collègues des différents partis, c’est certain que ça va amener une toute nouvelle lumière à la lutte qu’on organise […] On est très satisfaits de la mobilisation et du relais de l’information au niveau local, mais maintenant, si on peut en parler à Québec et à Montréal, c’est déterminant pour la suite des choses», a-t-il poursuivi.