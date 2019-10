SÉMER : le préfet Michel Lagacé rétablit les faits

Le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président de la Société d’économie mixte et d’énergie renouvelable (SÉMER), Michel Lagacé, a qualifié de «lettre pleine de faussetés» la missive envoyée aux médias et au conseil de la MRC par le maire de Saint-Paul-de-la-Croix, Simon Périard, qui réclame les états financiers de la SÉMER, responsable de la gestion de l’usine de biométhanisation.

Dans sa lettre, M. Périard soulève plusieurs chiffres et tente de remettre en question l’utilisation et la taille de l’usine de biométhanisation. «Quand on affronte une tempête, on se met tous ensemble pour ramer et ramener le navire à bon port et c’est ce qu’on fait au conseil des maires», a fait savoir Michel Lagacé. Ce dernier est d’avis que la baisse de participation populaire à la collecte pourrait être en partie attribuable à «certains médias qui font ce qui s’apparente à une démolition bête d’un projet.» Il déplore également que M. Périard «tente de faire croire aux gens que l’usine est surdimensionnée».

Dans sa lettre publiée le 15 octobre, Simon Périard affirme que «en 2018, la MRC de Rivière-du-Loup a envoyé 1 350 tonnes à l’usine de biométhanisation soit, 5,23% de la capacité totale de traitement admissible».

L’usine de biométhanisation possède une capacité de traitement totale d’environ 25 000 tonnes métriques de matières putrescibles. Selon les dernières données transmises par le président de la SÉMER, Michel Lagacé, l’usine de biométhanisation traite par année environ 4 000 tonnes métriques de matières organiques (bacs bruns) qui proviennent des citoyens des MRC partenaires, et 10 000 tonnes qui sont acheminées par les industries, commerces et institutions, pour un total de 14 000 tonnes de matières, soit 56 à 57% de la capacité totale de traitement de l’usine. Il ajoute, dans une perspective optimiste, que si 98 000 citoyens participaient à la collecte du bac brun et envoyaient l’entièreté de leurs matières putrescibles, elles totaliseraient 15 000 tonnes métriques.

Selon le préfet, les objectifs environnementaux sont atteints par la SÉMER, notamment grâce au détournement des matières de l’enfouissement, et parce que l’usine a empêché l’émission de 18 900 tonnes de gaz à effet de serre lors de la dernière année. Plus de 40 000 tonnes de matières organiques ont été traitées depuis la mise en opération de l’usine de biométhanisation.

SÉRIE DE MALCHANCES

L’usine de biométhanisation a été mise en place en 2015. Elle avait besoin d’un apport de 600 mètres cubes pour produire du gaz naturel liquéfié, dont entre 400 et 450 qui provenaient de la captation du Lieu d’enfouissement technique (LET), et environ 200 des matières putrescibles. Deux cellules de captation du LET ont été noyées, puis réparées au printemps 2017. L’année suivante, des tuyaux de captation ont été obturés, conséquences de l’eau dans les cellules de captation, et a nécessité une réparation et des délais supplémentaires. «Personne n’aurait pu voir ça sauf en ayant une boule de cristal», image Michel Lagacé. En janvier 2018, les objectifs ont été atteints, mais des pannes électriques ont causé des bris aux équipements.

En octobre 2018, Énergir a informé la SÉMER que le projet Route bleue d’Énergir et ses camions propulsés par le gaz naturel liquéfié n’irait pas de l’avant, faute d’un marché suffisant. La SÉMER a donc fait volteface et s’est tournée plutôt vers le gaz comprimé en signant en mars dernier un contrat de vente de gaz naturel renouvelable de 20 ans avec Énergir, avec un potentiel de revenus de 2,5 M$ par année. Elle a du même coup adressé une demande de financement au gouvernement du Québec parce que ce changement de direction nécessite des investissements de 2,3 M$ pour permettre la production et la livraison du gaz comprimé.

Michel Lagacé affirme toujours être en attente d’une réponse favorable à cette demande de financement et dit avoir confiance en son dossier. «C’est manquer de respect au gouvernement et au premier ministre de penser qu’ils vont financer un projet sans avoir eu accès à toutes les informations pour prendre une décision juste et éclairée», déplore Michel Lagacé, à propos de la sortie publique de Simon Périard, et d’une autre lettre qu’il a envoyée, cette fois à l’intention du première ministre du Québec, François Legault. Il assure que toutes les informations nécessaires ont été fournies à la satisfaction des ministères. Le dernier défi à relever pour la SÉMER présentement, c’est d’assurer sa pérennité par la vente de ses produits.

RENCONTRE DU CONSEIL DES MAIRES

L’élection à la préfecture par suffrage universel sera l’un des sujets abordés au prochain lac-à-l’épaule de la MRC qui se déroulera à la fin du mois de novembre. Michel Lagacé ne s’y oppose pas, il affirme avoir beaucoup de respect à la fois pour les élus par leurs pairs et par la population. «C’est la qualité de l’élu qui fait en sorte qu’une MRC est fonctionnelle», complète-t-il. Lors de cette même rencontre, les élus auront accès aux rapports financiers de la SÉMER. Le partenaire privé dans ce dossier qui détient 20% des parts, Terix-Envirogaz ne souhaite pas que ces données soient révélées publiquement pour une raison de compétitivité dans ce marché.

