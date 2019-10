SÉMER : Simon Périard envoie une autre missive au préfet de la MRC de Rivière-du-Loup

Le maire de Saint-Paul-de-la-Croix, Simon Périard, a fait parvenir une autre lettre au préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, le 15 octobre afin de lui demander les états financiers et d'autres documents à propos de la Société d'économie mixte et d'énergie renouvelable (SÉMER) et de sa gestion de l'usine de biométhanisation.

La MRC de Rivière-du-Loup est actionnaire à 40% de cette entreprise. M. Périard se fait le porte-parole de certains de ses collègues à la table de la MRC et estime «manquer d'informations essentielles permettant d'évaluer notre investissement et de connaitre les orientations de l'entreprise». Il ajoute que le seul document qui a été transmis aux élus depuis une rencontre le 23 septembre dernier est une feuille de travail expliquant de quelle façon la SÉMER prévoit retrouver l'équilibre budgétaire de fonctionnement dès 2020.

M. Périard se questionne sur la rentabilité de ce projet ainsi que sur sa viabilité à long terme. Il déplore que «trop d'argent public a été investi dans ce projet sans que l'on tienne compte des contributeurs. La situation actuelle ne peut continuer. Nous avons tous droit à des réponses, mais surtout, au respect.»

La SÉMER est détenue à 40 % par la Ville de Rivière-du-Loup, 40 % par la MRC de Rivière-du-Loup et 20 % par l'entreprise privée Terix-Envirogaz. En mars dernier, la SÉMER a annoncé que l'usine de biométhanisation miserait dorénavant sur la production de gaz comprimé, qui offrirait un meilleur potentiel commercial, tout en conservant la technologie liée à la liquéfaction. Elle a mis en veilleuse la production de gaz naturel liquéfié, sur laquelle elle travaillait depuis 2015, pour se tourner vers le gaz naturel comprimé, nécessitant un investissement supplémentaire de 2,3 M$. On estimait alors les revenus potentiels de 2,5 M$ par année. L'usine devrait être opérationnelle d'ici la fin de 2019.

Selon le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, le déficit enregistré au dernier état financier dévoilé en décembre 2017 de la SÉMER se situe à près de 5,2 M$. À raison de 100 000 $ de déficit mensuel, il pourrait s'élever aujourd'hui à 7,4 M$.

Voici l'intégralité de la lettre transmise au préfet Michel Lagacé par le maire de Saint-Paul-de-la-Croix, Simon Périard :