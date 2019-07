Installation de gicleurs, un pas de plus pour la sécurité de nos ainés

L’annonce par le gouvernement du Québec de la bonification du programme, déjà existant, d’aide financière pour l’installation de systèmes de gicleurs dans les résidences privées pour ainés (RPA) est très bien accueillie par l’Association des techniciens en prévention des incendies du Québec (ATPIQ). Les changements annoncés viennent faciliter le devoir des exploitants de ces établissements.

«Nos membres, les techniciens en prévention des incendies, sont sur le terrain et assistent au quotidien les exploitants des RPA. Vous savez, les propriétaires de ces établissements sont unanimes, les gicleurs optimisent la sécurité. Ce qui freine actuellement les travaux d’installation c’est l’aspect financier», indique le président de l’association, Sébastien Demers.

>> Aussi à lire : Bonifications au programme pour l’installation de gicleurs dans les résidences privées pour ainés

Les paramètres initiaux du programme obligeaient les établissements à assumer totalement les couts d’installation puisque l’aide financière était versée qu’une fois la preuve de paiement soumise. Le versement de l’aide financière était par la suite échelonné sur plusieurs années. L’aspect financier devenait alors un enjeu d’importance dans le cas des petites résidences. Ce qui peut aller jusqu’à mettre en péril la survie de certaines. L’un des principaux changements annoncés octroie maintenant un montant dès la signature du contrat.

Déjà en 2016, l’association relevait cette situation. Elle considère donc que le gouvernement a été à l’écoute des différents acteurs du milieu. Les nouvelles modalités vont permettre à coup sûr de faciliter la mise aux normes de ces établissements. Le programme vient en plus s’appliquer non seulement au RPA, mais aussi à d’autre type de bâtiment hébergeant des personnes vulnérables. Les exploitants auront aussi plus de temps pour mener à bien l’optimisation de la sécurité de leurs résidents.

Rappelons que l’efficacité des gicleurs a fait ses preuves. Ils permettent de débuter l’extinction d’un incendie en attendant l’intervention des pompiers et limitent souvent la propagation de l’incendie à son lieu d’origine.