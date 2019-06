Les 100 ans de la Société Provancher célébrés à Trois-Pistoles

Chaque été, nombreux visiteurs s’aventurent sur l’ile aux Basques, au large de Trois-Pistoles. Ils y (re)découvrent un véritable sanctuaire, un endroit fantastique où règne la faune et la flore. Si cette expérience leur est possible, c’est que l’ile est préservée depuis 1929 par un organisme, la Société Provancher. Cette année, elle fête ses 100 ans.

Au Caveau des Trois-Pistoles, ce jeudi 20 juin, la Société Provancher d'histoire naturelle du Canada a ainsi lancé les festivités locales de son centenaire entourée de ses nombreux partenaires du milieu. On y a notamment présenté la nouvelle pistole du CLD des Basques, dédiée à cet anniversaire, ainsi qu’une nouvelle bière offerte au Caveau.

En 2019, la pistole est ainsi frappée du logo de la Société Provancher, ainsi que d’une inscription saluant les dates importantes. Comme par le passé, elle sera offerte en différents métaux au CLD des Basques, au Bureau d’information touristique des Basques et à l’hôtel de ville de Trois-Pistoles. Une pièce souvenir à se procurer.

De leur côté, les propriétaires et brasseurs de la microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles, Nicolas Falcimaigne et Diego Marasco, ont décidé de souligner l’événement en proposant la Hoyarsabal, une bière saison aux pommes et aux bleuets, nommée en l’honneur d’une importante famille basque ayant opéré les fours de l’île aux Basques au XVIe siècle. Le produit sera en vente à la microbrasserie, ainsi qu’auprès des différents distributeurs. «C’est spécial pour moi, puisque c’est la première bière que j’ai brassée en 2002. Je suis très heureux de pouvoir enfin vous l’offrir», a partagé Nicolas Facimaigne.

«UN PETIT BIJOU»

Gardien de l’île aux Basques depuis 29 ans, celui qui est également maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux, se sent à la maison lorsqu’il y met les pieds. Il s’y rend d’ailleurs quotidiennement pendant l’été. Questionné sur l’importance des célébrations, il témoigne sans détour que la Société Provancher a eu un impact important sur son appréciation de ce lieu spécial et ce qu’il abrite.

«La Société m’a permis de découvrir l’ile, ce petit bijou, mais elle m’a surtout permis d’épouser la vision des gens qui l’ont créé il y a 100 ans et d’être sensible à ce qui nous entoure. C’est important d’en prendre soin», a-t-il partagé.

«Au cours de toutes ces années, j’ai eu cette chance d’amener tout près de 45 000 personnes sur l’ile. Souvent, elles ne savent pas pourquoi elles trouvent cela si beau, elles ne réussissent pas à trouver les mots […] J’essaie alors de vulgariser en leur expliquant que selon moi, ils ressentent les vibrations des espèces vivantes, végétales et animales. L’ile aux Basques n’a jamais été «attaquée» par l’être humain et les vibrations qu’il y a sur ce lieu-là viennent vous chercher et vous font un câlin.»

ACTIVITÉS

Les prochains mois de la belle saison seront donc parsemés d’activités afin de célébrer les 100 ans de la Société Provancher et son implication dans la sauvegarde du parc naturel et historique de l’ile aux Basques. Par exemple, le 3 aout aura lieu une excursion en kayak à l’ile, grâce à la Coop de kayak des îles de Trois-Pistoles.

Suivra ensuite, du 9 au 22 septembre, l’exposition de photos traitant des sites naturels protégés par la Société Provancher à la Maison du Notaire. Notons que les 20 photos exposées seront les finalistes d’un concours organisé dans le cadre des célébrations. Les gagnants seront connus une semaine plus tard, le 29 septembre.

Toujours le 22 septembre, entre 11 h et 14 h, aura lieu un brunch dominical à Trois-Pistoles. Les convives auront alors l’occasion d’assister à une présentation du président de la Société, Daniel St-Onge, ainsi qu’à une conférence de Jean-Pierre Rioux. Les billets pour cette activité sont en vente en ligne au www.provancher.com. Pour informations, contactez Réhaume Courtois au [email protected]

Notons également que le 12 octobre, la Société Provancher tiendra son traditionnel Bar des sciences au Caveau des Trois-Pistoles. Sur une thématique reliée aux sciences de la mer, des intervenants de l’UQAR, de l’ISMER et de l’institut Maurice-Lamontagne débattront entre eux et échangeront avec le public.

Enfin, il est possible d’encourager la Société Provancher en se procurant un album souvenir, dans lequel on retrouve notamment l’histoire de l’ile aux Basques, à la Maison du Notaire.

Toutes les informations sur les festivités du 100e anniversaire sont disponibles au https://www.provancher.org/