François Legault en mode écoute à Rivière-du-Loup

Le premier ministre du Québec, François Legault était de passage le mardi 23 avril à Rivière-du-Loup où il a notamment participé à une table ronde avec les élus de la région pour ensuite prendre part à un cocktail à l'Hôtel Universel où pas moins de 150 personnes s'étaient réunies.

Les enjeux régionaux étaient à l'honneur lors de la table ronde avec des acteurs politiques de Rivière-du-Loup. Les dossiers de la téléphonie cellulaire et de l'Internet haute vitesse ont été abordés.

Parmi les autres sujets, la mise en place d'un technopôle, les programmes de financement des infrastructures, les incitatifs et programmes à venir pour l’Est-du-Québec, la stratégie maritime et la stratégie de développement du gouvernement pour les régions ont aussi figuré parmi les sujets discutés entre M. Legault et les élus.

«Ç’a été une bonne rencontre. Nous avons parlé d’Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire, des services centralisés à Rimouski, des traversiers, de la technopole avec le port et de beaucoup d’autres dossiers. J’ai pris beaucoup de notes», a mentionné François Legault après la rencontre.

Concernant le N.M Trans-St-Laurent de la traverse de Rivière-du-Loup - Saint-Siméon qui arrive en fin de vie, M. Legault a compris que «ça va prendre des bateaux additionnels». Il n’a toutefois pas fait mention de service de traversier à l’année.

Il est aussi conscient des problèmes au niveau du recrutement de médecins spécialistes et du temps supplémentaire exigé des professionnels de la santé dont les infirmières. Quant au prolongement de l'autouroute 20, il n’exclut pas de pouvoir annoncer quelque chose l’an prochain.

Le premier ministre s’est finalement dit très heureux de l’intérêt de New York de négocier une entente avec Hydro-Québec ce qui pourrait permettre de vendre l’électricité produite actuellement et développer encore davantage de barrages et de parcs éoliens pour fournir à la demande.

Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, a ramené dans les discussions le dossier du Club Appalaches. François Legault lui a suggéré de présenter des demandes précises.

De son côté, le député de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Denis Tardif, s'est dit satisfait de la rencontre. «Le premier ministre a été sensibilisé aux enjeux et aux défis de notre circonscription et cela nous permet de poursuivre l’avancement de nos dossiers.»

MANIFESTATION

Pendant ce temps, une manifestion des CPE de Rivière-du-Loup et Jardin Joli contre la maternelle 4 ans l'attendait à son arrivée à l'Hôtel Universel. Ces dernières lui reprochent de «déshabiller Pierre pour habiller Paul».

Elles s'insurgent face à la directive de la sous-ministre à l’éducation faite aux commissions scolaires de contacter les parents bénéficiant de place en CPE afin de les inciter à inscrire leurs petits à la maternelle 4 ans.

COCKTAIL

Le premier ministre s'est ensuite rendu à l'Hôtel Universel pour participer à un cocktail de financement. Selon le comité local, plus de 150 chefs d’entreprises, élus, organismes et militants étaient présents en compagnie de Christiane Gamache, vice-présidente Est-du-Québec de la CAQ.

Selon le président du Comité local, Jean-Guy Dionne, «nous avons non seulement atteint notre objectif de financement, mais nous l’avons nettement dépassé.» Manifestement, la cote de popularité de la Coalition avenir Québec se maintient depuis les dernières élections.

Collaboration : Mario Pelletier