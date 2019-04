Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN dénonce la façon de faire du gouvernement Legault

C’est au tour du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN de décrier la directive de la sous-ministre à l’éducation faite aux commissions scolaires de contacter les parents bénéficiant de place en CPE afin de les inciter à inscrire leurs petits à la maternelle 4 ans.

Par voie de communiqué, la présidente Nancy Legendre n’a pas mâché ses mots. «C’est honteux et inconcevable de la part d’un gouvernement de chercher à imposer une vision idéologique que personne ne veut, dans le seul but de permettre à M. Legault de dire: « vous voyez, ça marche, c’est une bonne idée.»»

De son côté, la présidente du Syndicat des responsables de service de garde en milieu familial de la région de Rimouski (CSN), Caroline Fournier, se demande de quel droit le gouvernement caquiste se permet de jouer avec le gagne-pain de centaines d’éducatrices et de RSG. «Promesses électorales tant que vous voudrez, promises à qui, et surtout réclamées par qui? Voilà une question à laquelle M. Legault devrait répondre.»

Toujours par voie de communiqué, Nancy Bourque, présidente du Syndicat des employées des Centres de la petite enfance de la MRC de Rivière-du-Loup (CSN), se dit trahie par le gouvernement Legault. Pour elle, se cacher derrière un supposé devoir d’information pour se justifier de sa directive de contacter des parents même si les enfants sont actuellement inscrits en service de garde, «c’est prendre la population pour des cruches.»

«Le gouvernement ne nous appelle pas pour nous indiquer les crédits d’impôt auxquels on a droit, on n’est pas dupe et on ne se laissera pas faire», lance-t-elle.

De son côté, Nancy Legendre affirme que le docteur Jean-François Chicoine, pédiatre renommé de Sainte-Justine, ne pense pas que la maternelle 4 ans est une bonne idée pour les enfants. M. Legault va-t-il finir par abandonner sa lubie et entendre raison ? Nous y verrons», déclare la présidente duConseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN.

Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CSN) regroupe plus de 8 500 membres des secteurs public et privé, répartis au sein de 96 syndicats. La CSN compte quant à elle plus de 300 000 travailleuses et travailleurs.