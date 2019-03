Plus de 400 postes offerts à l’Événement Emploi 2019

Les chercheurs d’emplois se sont présentés par plusieurs dizaines, mercredi après-midi, dans le cadre la 5e organisation de l’Événement Emploi 2019 à l’Hôtel Universel. Plus de 60 exposants, proposant ensemble environ 400 emplois dans des secteurs variés, sont présents jusqu’à 18 h.

Avec ou sans votre CV, les personnes à la recherche d’un nouveau défi sont ainsi invitées à venir rencontrer les spécialistes des ressources humaines des entreprises de la MRC de Rivière-du-Loup. Une belle occasion de vous présenter de vive voix et d’en apprendre davantage sur les postes intéressants.

«Beaucoup d’entreprises recherchent de la main-d’œuvre provenant de formations universitaires, collégiales et professionnelles. Les besoins sont très éclatés […] Pour les candidats, c’est l’occasion rêvée d’avoir un contact direct avec les employeurs qui sont sur place. C’est une chose de déposer son CV sur une plateforme Web, mais c’en est une autre d’aller d’avoir un contact privilégié avec quelqu’un. Ça peut faire toute une différence», souligne Darlène Caron du comité organisateur.

En nouveauté cette année, l’entreprise Workali est sur place avec son robot de recherche d’emploi utilisant l’intelligence artificielle pour filtrer les entreprises correspondant le mieux au profil des visiteurs.

SEMAINE DE L’EMPLOI

L’Événement Emploi 2019 s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’emploi du Bas-Saint-Laurent qui se tient du 18 au 23 mars 2019. Selon le Bulletin sur le marché du travail Bas-Saint-Laurent, en date de février 2019, 1 505 postes vacants étaient proposés dans le site Placement en ligne.

La catégorie plus importante pour le nombre de postes vacants est «autres préposés / autres préposées aux services d’information et aux services à la clientèle» avec 306. On notait 70 postes de préposés / préposées à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers. On recherchait 62 vendeurs / vendeuses – commerce de détail. Les manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes sont aussi en demande avec 44 postes.

Viennent ensuite les caissiers / caissières avec 32 postes, les autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique avec 30, les aides-infirmiers / aides-infirmières, aides-soignants / aides-soignantes et préposés / préposées aux bénéficiaires avec 27, les animateurs / animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique avec 26, les serveurs / serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé avec 24 et les mécaniciens / mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels / mécaniciennes industrielles avec 23.

Vous pouvez consulter la liste des postes offerts dans la MRC de Rivière-du-Loup sur www.riviereduloup.ca/evenementemploi. Pour des informations supplémentaires, appelez au 418 862-7236, poste 243.