1 505 postes vacants proposés à Placement en ligne au Bas-Saint-Laurent

Selon le Bulletin sur le marché du travail Bas-Saint-Laurent – février 2019, produit par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, en février 2019, 1 505 postes vacants étaient proposés dans le site Placement en ligne.

La Semaine de l’emploi du Bas-Saint-Laurent se tiendra du 18 au 23 mars. L’Événement Emploi 2019 le 20 mars à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup et le Salon de l’emploi du Témiscouata le 23 mars à l’École secondaire de Cabano sont également la preuve que plusieurs bons emplois sont disponibles dans la région.

Dans Placement en ligne, la catégorie plus importante pour le nombre de postes vacants est «autres préposés / autres préposées aux services d’information et aux services à la clientèle» avec 306. On notait 70 postes de préposés / préposées à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers. On recherchait 62 vendeurs / vendeuses – commerce de détail. Les manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes sont aussi en demande avec 44 postes.

Viennent ensuite les caissiers / caissières avec 32 postes, les autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique avec 30, les aides-infirmiers / aides-infirmières, aides-soignants / aides-soignantes et préposés / préposées aux bénéficiaires avec 27, les animateurs / animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique avec 26, les serveurs / serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé avec 24 et les mécaniciens / mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels / mécaniciennes industrielles avec 23.

Ce bulletin est produit par la Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail d’Emploi-Québec.

Par ailleurs, selon les dernières données disponibles de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires de Statistique Canada, il y avait 118 520 postes vacants au Québec au troisième trimestre de 2018, soit 31 020 (+35,5 %) de plus qu’au troisième trimestre de 2017, dont 17 070 (+58,7 %) étaient des postes vacants de longue durée (90 jours ou plus). Le taux de postes vacants a atteint 3,2 % au Québec au troisième trimestre de 2018 comparativement à 3,3 % au Canada.

Par rapport au mois dernier, le taux de chômage a baissé de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 5,3 % au Québec, alors qu’il est demeuré stable au Canada à 5,8 %. Il a baissé de 0,3 point de pourcentage par rapport à février 2018. Au Bas-Saint-Laurent, le taux de chômage était de 5,9 % en février 2019.