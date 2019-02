Enregistrement des armes à feu : une des mesures pour prévenir le suicide

Six organismes œuvrant sur le territoire québécois en santé mentale ont réalisé une sortie publique pour indiquer que la lutte pour prévenir le suicide doit se faire sur plusieurs fronts, notamment en réduisant l’accès aux moyens de s’enlever la vie, dont les armes à feu.

«Nous sommes pour la prévention et pour rendre le milieu plus sécuritaire», a mentionné Mélanie Dumont, directrice générale du Centre prévention suicide du KRTB, rencontrée par Info Dimanche à la suite de la diffusion de la lettre conjointe émise par les six organismes dont l’Association québécoise de prévention du suicide et le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.

Des opposants au registre réclament que les sommes qui sont investies dans le registre soient plutôt consacrées à la santé mentale. «C’est un faux débat», soutiennent les organismes signataires de la lettre. Ils souhaitent en fait le maintien du registre des armes à feu (sans restriction - pour la chasse) et aussi que l’accès à des ressources et des soins en santé mentale soit facilité.

100 QUÉBÉCOIS PAR ANNÉE

«La majorité des décès par arme à feu au Québec sont des suicides et plus de 100 Québécois s’enlèvent la vie à l’aide de ce moyen tous les ans», a-t-on indiqué. L’Institut national de santé publique du Québec indique dans son rapport pour l’année 2016 qu’il y a eu 29 suicides au Bas-Saint-Laurent dans cette période. «Les armes à feu sont le deuxième moyen utilisé dans la région», a précisé Mme Dumont.

La directrice générale du Centre prévention suicide du KRTB explique que le registre des armes à feu est une mesure parmi d’autres comme la vigilance des propriétaires qui se doivent de bien entreposer et sécuriser leurs armes. «C’est mettre des étapes de plus quand vient le choix de s’en servir, du temps pour réfléchir», a précisé Mme Dumont. «Les propriétaires le font pour leur propre sécurité, mais aussi pour celle d’un membre de leur famille, d’un ami ou d’un voisin», a noté l’intervenante. On indique que près du tiers des personnes qui utilisent une arme à feu pour se suicider ne sont pas propriétaires de l’arme.

«Bien que le suicide soit multifactoriel, la présence d’une arme dans la maison multiplie par cinq les risques de suicide. (…) Si le moyen que la personne a en tête pour s’enlever la vie n’est pas disponible au moment où sa détresse est la plus vive, un drame peut être évité», ont indiqué les intervenants en santé mentale dans la lettre.

ACTION RÉGIONALE

Selon Mélanie Dumont, le portrait du Bas-Saint-Laurent est relativement semblable à celui du Québec. Toutefois, les intervenants de la région ont effectué passablement de sensibilisation. «Nous sommes un milieu plus régional dans lequel les armes à feu ne sont pas rares, c’est pourquoi on cherche à poser des actions pour diminuer les drames humains», a souligné Mme Dumont faisant ainsi référence au programme de désistement des armes à feu mis en place au Bas-Saint-Laurent en collaboration avec la Sûreté du Québec. «On invite les gens qui ne veulent plus se servir de leurs armes, ou des successions, à les remettre à la SQ pour destruction. On leur remettra 20 $», a-t-elle précisé.

IMPACT DU REGISTRE FÉDÉRAL

Selon les organismes signataires de la lettre, l’investissement collectif dans un registre est tout à fait raisonnable pour une mesure qui a déjà contribué à sauver des vies. On fait ainsi référence à l’ensemble des mesures fédérales adoptées à la suite de la tuerie à Polytechnique, dont l’enregistrement de toutes les armes. «Ces mesures ont été associées à une baisse des suicides par armes à feu. Au Québec, nous avons constaté une baisse de 53 % des suicides par arme à feu entre 1995 et 2011, et ce, sans indice de substitution avec d’autres moyens», a fait savoir le regroupement. «Il est également démontré que les pays ayant un contrôle plus serré des armes à feu présentent un taux de suicide avec ce moyen inférieur aux pays qui n’en ont pas», a-t-on ajouté.

«Nous enregistrons nos voitures, certains animaux de compagnie. Pourquoi pas nos armes à feu? Pour la prévention du suicide, appuyons le registre, enregistrons nos armes et investissons dans les soins de santé mentale», a souligné le regroupement des organismes œuvrant en santé mentale. «C’est un ensemble de toutes les mesures qui peut finir par faire une différence», a pour sa part conclu la directrice générale du Centre prévention suicide du KRTB.