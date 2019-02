Registre des armes à feu : la goutte qui a fait déborder le vase

Le mouvement actuel d’opposition au registre des armes à feu n’est pas étranger aux chasseurs et tireurs sportifs de notre région. La grogne est palpable et la majorité des propriétaires n’ont toujours pas inscrit leurs armes. En plus des couts importants liés à la mise en place du registre et son inefficacité alléguée, ce sont aussi les «non-dits» qui les inquiètent. ​

Info Dimanche a discuté de la question avec deux des directeurs de l’Association Chasse et Pêche des Basques. Ceux-ci, comme plusieurs de leurs confrères chasseurs québécois, sont opposés au registre et ils ne comptent pas s’y conformer. Ils ont accepté de partager leur point de vue, mais ils ont souhaité garder l’anonymat.

«Plus de 80 % des chasseurs et amateurs de tirs que je connais n’ont pas enregistré leurs armes et ils ne le feront pas. Les autres sont également contre le registre, mais ils ont plié par crainte de représailles. Personne n’est d’accord avec tout ça», lance l’un d’eux, rencontré chez lui, la semaine dernière.

Selon la loi 64, tous les propriétaires d’armes d’épaule doivent avoir inscrit leurs fusils auprès du Service d’immatriculation d’armes à feu du Québec (SIAF) depuis le 29 janvier. Ils avaient eu un an pour le faire. Pourtant, le nombre de propriétaires qui s’est conformé est très faible, alors que Québec ne constatait que 386 253 inscriptions à la date limite. Notons que le gouvernement évalue à 1,7 million le nombre d’armes non restreintes dans la province, mais qu’il est impossible d’en connaitre le nombre réel.

CONTESTATION

Depuis les dernières semaines, les derniers mois même, le mécontentement envers le registre s’est fait sentir un peu partout dans les milieux ruraux du Québec, où la chasse et la possession d’une arme à feu font partie des mœurs. Plusieurs municipalités et même des MRC ont adopté des résolutions pour dénoncer le registre des armes ou demander un moratoire à son sujet.

Partout, on parle d’un outil «inefficace», «inutile» et «discriminatoire». Le mouvement «Tous contre un registre québécois des armes à feu», suivi par plus de 35 000 personnes sur Facebook, gagne d’ailleurs en popularité.

«Le registre, ça ne fait pas de sens. C’est d’abord discriminatoire quand on regarde les autres Canadiens qui n’en ont pas auquel se conformer et quand on pense aux communautés autochtones qui ne s’y plieront pas. C’est aussi une répétition scandaleuse et honteuse de l’ancien registre fédéral qui a été aboli en 2012 et qui a couté trop d’argent. Il n’amènera qu’un faux sentiment de sécurité», clame-t-on.

Selon les deux chasseurs, le registre des armes est incohérent. D’un côté parce que les propriétaires d’armes à feu sont déjà «fichés» par le gouvernement grâce au permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré par le Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs (BCAFE) et de l’autre parce que l’achat d’armes par Internet ou simplement en voyageant dans les provinces voisines est d’une simplicité alarmante.

«Les autorités savent déjà où se trouvent les armes au Québec. Les propriétaires sont surveillés très étroitement. Nous avons subi mesure après mesure au cours des dernières années […] Le registre, c’est une insulte au professionnalisme et au sérieux des chasseurs», lance l’un d’eux en étalant une dizaine de permis différents lui permettant d’acquérir, de posséder, d’utiliser et de transporter une arme. Des permis dont l’obtention dépend d’ailleurs du suivi de nombreux cours de sécurité, ainsi que d’une enquête et de plusieurs vérifications régulières réalisées par des autorités comme la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

«Ce qui est ridicule, c’est qu’un chasseur pourrait immatriculer cinq armes à feu, mais il n’aurait ensuite qu’à se tourner vers le Web ou le Nouveau-Brunswick, acheter des armes en toute légalité et personne ne le saurait puisqu’elles ne seraient pas enregistrées. Les ventes locales baissent, tout est acheté à l’extérieur où il n’y a pas de registre. Connaître le nombre d’armes dans chaque foyer n’a donc aucune valeur.»

«UN AGENDA CACHÉ»?

Dans les faits, la nouvelle loi au Québec ne demande qu’une démarche administrative. Elle n’empêche évidemment pas de chasser ni de posséder une arme. Cependant, les propriétaires voient plus loin. Ils perçoivent dans tout cela une énième façon de brimer leur liberté. Ils sont aussi certains que ce n’est que la pointe de l’iceberg.

«On vient à se demander quand le gouvernement va nous charger pour les armes inscrites», dit l’un des chasseurs. «Ce ne sera peut-être pas tout de suite, mais qui sait si un jour nous ne devrons pas payer 10 $ annuellement pour chaque arme. C’est un tremplin pour nous imposer des frais supplémentaires.»

«Et il y a aussi tout l’aspect de la confiscation ou même de la prohibition. Avec l’immatriculation, il y a certainement le vouloir de nous enlever certains types d’armes. Je pense aux semi-automatiques utilisés pour la chasse, à certains fusils à pompes et aux armes à levier. Pour certains chasseurs, on parle de milliers de dollars d’investissements et parfois même d’un héritage ou d’un objet de collection pour lesquels ils n’auront sûrement pas de compensation.»

«PAS DES CRIMINELS»

Les chasseurs rencontrés estiment parler pour tous leurs confrères quand ils lancent qu’ils n’en peuvent plus d’être associés «à des fous furieux et à des criminels». Le fait que l’entrée en vigueur de la loi ait été le 29 janvier, date anniversaire de la tragique attaque à la mosquée de Québec, en a aussi piqué plusieurs.

«C’est un débat entre le rat de la ville et le rat des champs. Nous avons ras-le-bol du mépris des urbains qui ne connaissent pas la réalité des chasseurs et des régions. Nous ne sommes pas des criminels et c’est une erreur de nous associer à des tragédies, auxquelles nous ne sommes pas insensibles d’ailleurs […] L’argent, les ressources et le temps consacrés à ce registre doivent être mis ailleurs. Dans la détection des gens à risque, par exemple.»

AMENDES

Le fait d’être propriétaire d’une arme d’épaule et de ne pas l’enregistrer est aujourd’hui passible d’une amende de 500 $ à 5000 $. Pourtant, cette réalité ne semble pas trop empêcher certains chasseurs ou amateurs de tir de dormir. Une grande solidarité est actuellement remarquée parmi les propriétaires «hors la loi».

«Quel impact a le registre s’il n’est pas complet? Quelle valeur a-t-il? Aucune. Comment est-ce que la loi sera appliquée si autant de propriétaires d’armes n’y adhèrent pas? […] Le premier propriétaire qui recevra une amende sera soutenu par des milliers d’autres. Des campagnes de sociofinancement ont déjà été organisées.»

L’un des directeurs avec qui Info Dimanche s’est entretenu rappelle d’ailleurs que la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault a mentionné le 22 janvier lors d’un point de presse que l’efficacité du registre reposait sur la participation des propriétaires. «[L’efficacité] repose sur l’adhésion des chasseurs et des gens qui possèdent ces armes-là et qui vont les y inscrire. Parce que, si les gens n’inscrivent pas leurs armes, le registre, il n’existe pas, à toutes fins pratiques», avait-elle mentionné.

À la fin janvier, le gouvernement s’était engagé à effectuer des changements dans la loi 64 afin de modifier des sources de mécontentement décriées par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP). Pour les propriétaires rencontrés, cela ne représente qu’un «pansement sur une plaie ouverte». Rappelons que le mouvement «Tous contre un registre québécois des armes à feu» aimerait la tenue d’un moratoire d’un an au sujet du registre, mais ne souhaite rien d’autre que son abolition.