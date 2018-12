Rétrospective 2018, janvier (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Les adversaires des Prédateurs quittent l’aréna…en plein match!

La première partie des Prédateurs du Témiscouata en 2018 s’est conclue d’une façon bien anecdotique, le samedi 20 janvier. Leurs adversaires, les Cataractes de Grand-Sault, ont décidé de ne pas conclure la partie et ont quitté le match avec plus de douze minutes à faire à la rencontre. L’entraîneur et le gérant de l’équipe ont en effet été suspendus pour le reste des activités du calendrier régulier en 2017-2018, mais également pour l’entièreté de la saison 2018-2019. Ils ne pourront donc pas être impliqués auprès d’une équipe l’an prochain. De leur côté, les 15 joueurs de la formation (présents sur l’alignement) ont eux aussi été suspendus pour le reste de la présente saison.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/328647/lourdes-sanctions-deposees-a-la-suite-du-match-predateurs-cataractes

Guillaume Bastille accroche ses patins

Ce n’est pas sans un brin d’émotion dans la voix que le patineur de vitesse et médaillé olympique Guillaume Bastille a annoncé, le jeudi 25 janvier, qu’il prennait sa retraite de la compétition active. À sa 12e année sur l'équipe nationale, l’athlète passe désormais à autre chose, mais regarde le chemin parcouru avec beaucoup de fierté.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/328788/guillaume-bastille-accroche-ses-patins

Braconnage : 6000 $ d’amendes pour trois chasseurs de Dégelis

Trois chasseurs de Dégelis ont appris à leurs dépens le 26 janvier que de transporter des orignaux entre le Nouveau-Brunswick et le Québec sans permis ou licence pouvait couter cher. Ronald (73 ans), Normand (67 ans) et Jacques Michaud (61 ans) ont tous les trois plaidé coupable à des accusations en lien avec le transport illégal d’un orignal d’une province à l’autre au mois d’octobre 2015.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/328893/braconnage-6000-$-damendes-pour-trois-chasseurs-de-degelis

Saint-Cyprien a son Centre communautaire Alcide Ouellet

On ne parle plus de l’église à Saint-Cyprien, les citoyens de cette communauté se rassemblent maintenant dans le Centre communautaire Alcide Ouellet. L’édifice religieux, construit en 1954, a été rénové en tenant compte de sa nouvelle vocation. La Municipalité a reçu deux millions de dollars en subventions tandis que la contribution du milieu s’élève à 349 000 $.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/328958/saint-cyprien-a-maintenant-son-centre-communautaire-alcide-ouellet

Les Cyclones défendent leur titre à Sherbrooke

Pour une deuxième année consécutive, les Cyclones du Bas-Saint-Laurent ont remporté les grands honneurs du Tournoi national de hockey féminin de Sherbrooke. Elles ont défendu leur titre avec succès, dans la catégorie Pee-Wee A, en vainquant le Phoenix de Sherbrooke au compte de 2 à 1.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/328942/les-cyclones-defendent-leur-titre-a-sherbrooke

Une sage-femme au CHRGP

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent devrait confirmer le mercredi 31 janvier l'embauche d'une sage-femme pour le Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP) à l’occasion d'une séance régulière du conseil d'administration. Il s'agira de la troisième sage-femme à l'emploi du CISSS.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/329062/une-sage-femme-au-chrgp

65 458 $ d'amende pour des cigarettes de contrebande

Le crime ne paie pas veut l'adage. Parlez-en à Emmanuel Côté de Saint-Jean-de-la-Lande qui a été condamné le 23 janvier dernier à une amende de 65 458 $ pour trafic de cigarettes de contrebande. L'opération policière a eu lieu dans la région de Roussillon en Montérégie le 22 septembre 2016.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/329574/65-458-$-damende-pour-des-cigarettes-de-contrebande