Rétrospective 2018, janvier (1ère partie)

Collision mortelle sur la route 185

Tragique début d'année alors qu'un jeune homme de 23 ans a perdu la vie, le 1er janvier vers 17 h, après que la voiture dans laquelle il prenait place ait été impliquée dans un grave accident avec deux autres véhicules sur la route 185 à Saint-Honoré-de-Témiscouata. Six personnes ont été impliquées dans cette collision. Le décès de Robert Sobol, originaire de Pincourt en Montérégie, a été constaté au Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP).

Une nouvelle étape pour Marc-Antoine Bérubé

C'est le 7 janvier que Marc-Antoine Bérubé a confirmé la fin de son aventure avec les A’s d’Oakland. L’organisation ayant décidé de le libérer de ses obligations contractuelles. Malgré la déception, le lanceur originaire de Trois-Pistoles s'est dit fier de son parcours. Il revient d’ailleurs au Québec avec un riche bagage d’expériences qu’il a notamment mis à profit avec le CMB de Trois-Pistoles.

Creuser un tunnel de neige pour accéder à sa maison

Situation plutôt inusitée dans la municipalité de Saint-Clément, en raison des importantes chutes de neige lors des premiers jours de janvier, le maire Éric Blanchard et sa conjointe, Patricia Messier, n’ont eu d’autre choix que de creuser un tunnel dans plus de 7 mètres de neige pour accéder à l’entrée de leur résidence. Vivre au Québec, c'est ça !

Droits compensateurs sur le papier journal : F.F. Soucy épargnée

Bonne nouvelle pour Papiers White Birch, dont sa division F.F. Soucy à Rivière-du-Loup, qui a été grandement épargnée par le Département du commerce des États-Unis dans sa décision d’imposer des droits compensateurs sur les exportations canadiennes de papier non couché mécanique.

Le parc éolien Nicolas-Riou officiellement mis en service

Après plusieurs années de travail, le parc éolien Nicolas-Riou a été mis en service le 11 janvier. Il compte 65 éoliennes de 3,45 MW chacune et totalise 224,25 MW de puissance installée. Ce projet représente un investissement de près de 500 millions de dollars canadiens. Les travaux de construction ont débuté en juin 2016 et ont fait appel à plus de 400 travailleurs au moment le plus fort des travaux.

Charlie Bilodeau sélectionné pour les Jeux olympiques 2018

Sur le plan sportif, aucun doute, 2018 est l'année de Charlie Bilodeau. C’est le 14 janvier que le sympathique athlète a été confirmé pour les Jeux olympiques. Bilodeau a suivi les traces de nos ex-olympiens régionaux Marie-Pier Boudreau-Gagnon, Guillaume Bastille et Valérie Hould-Marchand en représentant le Canada aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Incendie mortel sur la rue Delage à Rivière-du-Loup

Premier incendie mortel en près de 9 ans à Rivière-du-Loup alors que Solange Lévesque 81 ans est décédée le 16 janvier au centre hospitalier après avoir été secourue de l'incendie de sa maison située au 76, rue Delage à Rivière-du-Loup. Les pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL) ont combattu les flammes dans un froid mordant. Le dernier incendie mortel à être survenu à Rivière-du-Loup remonte au 19 juillet 2009. Pierre-Luc Desjardins, âgé de 20 ans, qui résidait au 40, rue Frontenac, avait été retrouvé sans vie au sous-sol de la résidence qu’il habitait.

Une chanson de Gagné en première position du palmarès de SiriusXM

Le groupe de musique Gagné, fondé par l’auteur-compositeur-interprète Éric Gagné de Cacouna, a reçu une belle reconnaissance le 16 janvier. Sa chanson «Comme un phare» se retrouve en tête du palmarès francophone de la radio satellite nationale SiriusXM cette semaine. «Ça nous donne un méchant coup de pouce», souligne-t-il.

Le grand moment de Charlie Bilodeau

Pendant quelques minutes, le samedi 13 janvier, le patineur pistolois Charlie Bilodeau (encore lui!), a vécu l’un des moments les plus beaux – et importants - de sa jeune carrière aux Championnats canadiens de patinage artistique. En réalisant un programme long frôlant la perfection avec sa partenaire Julianne Séguin, l’athlète de 24 ans a confirmé sa place aux Jeux olympiques de PyeongChang.

Le Pistolois Frédérick Rioux continue de gravir les échelons

Après un passage avec Phillies de Philadelphie comme recruteur en Ontario, le il a été engagé en janvier dernier par l’organisation des Mariners de Seattle pour un contrat de six mois. L’homme de 27 ans agira ainsi à titre d’assistant au coordinateur du développement des joueurs au complexe d’entrainement printanier de l’équipe, à Peoria, en Arizona.

La Villa des Basques a un nouveau propriétaire

En janvier dernier, la région apprenait que la Villa des Basques avait un tout nouveau propriétaire. Premier chapitre d'un roman plein de rebondissement.

Le Bleu et Or Atome BB est champion à Lévis

En janvier dernier, le Bleu et Or Atome BB de Rivière-du-Loup a remporté les grands honneurs du Tournoi National Atome Desjardins de Lévis. L’équipe s’est imposée en finale au compte de 5 à 2 contre les Castors Pro-Lac Lac-Etchemin, champions en titre.

Investissement de 3,4 M$ au Parc du Mont-Saint-Mathieu

Avec une aide financière de 788 000 $ du gouvernement du Québec, la corporation du Parc du Mont-Saint-Mathieu a dévoilé le 21 janvier les aménagements qui seront réalisés dans la phase 3 de son plan de développement, soit un investissement de près de 3,4 millions de dollars.

Martin Desrosiers élu président de Noël chez Nous

En 2018, Noël Chez Nous a vu l'arrivée de pas un, mais deux présidents différents. Martin Desrosiers a été élu lors d’une assemblée spéciale tenue à la mi-janvier qui visait à pourvoir les postes de président et de vice-président. Il a démissionné quelques mois plus tard.

Prelco : le mur de la discorde

Ayant vu leur premier projet de stationnement pour camions lourds être refusé l’an dernier, l’entreprise Prelco n’a pas baissé les bras. Elle a proposé en janvier 2018 un plan révisé afin de satisfaire les citoyens du secteur et calmer leurs inquiétudes. Loin d’être convaincus, plusieurs d’entre eux restent toutefois farouchement opposés au projet.

Planète Poutine de Dégelis: une fermeture temporaire... qui s'éternise

Les clients qui se sont présentés au restaurant Planète Poutine de Dégelis en janvier dernier se sont heurtés à une porte close. Le restaurant est fermé, une mesure temporaire assurait son propriétaire, Dominic Côté. Quelques mois plus tard, son restaurant Shaker de Rivière-du-Loup subissait le même sort.

