Bernard Simard présente ses excuses

Au lendemain d'une confrontation lors de laquelle il admet avoir «perdu la carte» avec un employé de la Ville de Rivière-du-Loup, l'homme d'affaires Bernard Simard a souhaité présenter publiquement ses excuses.

«Depuis 30 mois, j'essaie en vain d'obtenir un rendez-vous avec le directeur général Jacques Poulin. Je suis exaspéré. Là, je l'avais dans la face, je lui ai dit de cesser les petits coups de cochon par-derrière. Je me suis emporté. J'ai parlé à voix haute, j'ai sacré. J'ai vu bleu et je suis allé trop loin. Je n'aurais pas dû poser la main sur lui. Je n'aurais pas dû le repousser. C'est inacceptable, je m'en excuse et j'assumerai les conséquences de mes gestes», raconte Bernard Simard.

Quant aux paroles prononcées, l'homme d'affaires persiste et signe. «Je ne les retire pas. Les gestes posés n'avaient pas leur place, mais un moment donné, après 30 mois, avec le manque de respect et l'acharnement... Les paroles je les assume.»

Dans son acte de contrition, M. Simard cible le dossier du Complexe Le Séjour du boulevard de l'Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup, lequel est impliqué dans plusieurs litiges avec la Ville. À ce propos, en mars dernier, l'homme d'affaires et la municipalité ont eu à débattre de sept points en cour.

La Ville de Rivière-du-Loup reproche à l'homme d'affaires d'avoir converti des appartements multi-chambre en une soixantaine de chambres avec cuisinette sans détenir les permis. Le Service de sécurité incendie ajoute que ces chambres se trouvent dans des corridors sans impasse. Rivière-du-Loup a obtenu un jugement en ce sens. Quant au 30 mois d'attente, on ajoute qu'il s'agit du délai engendré par le processus judiciaire.

Au moment de mettre fin à la conversation, Bernard Simard s'est excusé une dernière fois. «C'est un geste impulsif, inapproprié, inutile et déplacé. Je le regrette. S'il y a une leçon à tirer, c'est de ne jamais agir sous le coup de l'impulsion... et peut-être que du côté de la Ville, faire attendre les gens pendant 30 mois n'est pas une façon de faire non plus.»

L'homme d'affaires a reconnu sa culpabilité dans sa déclaration aux policiers.

LA VILLE RÉAGIT

La Ville de Rivière-du-Loup a réagit aux incidents d'hier soir par voie de communiqué mercredi après-midi.

«Nous tenons à rassurer nos employés, explique la mairesse Sylvie Vignet, qui ont vécu durement les événements d’hier. À cet effet, ils seront correctement accompagnés. Nous réitérons notre tolérance zéro à l’égard de la violence verbale et physique et voulons lancer le message : nous pouvons répondre à toutes les questions et recevoir tous commentaires, mais dans le calme et le respect. Cette règle vaut pour nos employés et l’ensemble des citoyens.»

Quant au délai de 30 mois soulevé par l'homme d'affaires, la Ville a précisé qu'elle n’a pas pour pratique de faire de rencontre avec les parties concernées par un dossier judiciarisé pour assurer l’intégrité du processus judiciaire.