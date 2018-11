Cacouna ne veut pas être associée à la marche «La planète s’invite au parlement»

La mairesse de Cacouna Ghislaine Daris déplore que les organisateurs de la marche citoyenne environnementale «La planète s’invite au parlement» n’aient pas averti la municipalité ni les autorités compétentes de la tenue d’un tel évènement le 10 novembre prochain sur son territoire.

«Personne n’était au courant, nous en avons été informés par un article dans le journal (Info Dimanche) de cette semaine. On ne s’associe pas à ça. Ça a suscité beaucoup d’émoi dans le milieu (…) La Sûreté du Québec va être là pour l’encadrement. Nous avons déjà été assez échaudés ici à Cacouna en 2014», explique Mme Daris. Elle fait référence aux projets de port pétrolier et d’Énergie Est qui avaient soulevé les passions il y a quatre ans.

Cette dernière souligne que l’enjeu environnemental est important pour elle et pour la municipalité, mais elle ne se dit pas en accord avec la façon dont l’évènement a été organisé, qu’elle qualifie «d’improvisation». «On est en train de rétablir la situation à Cacouna, on ne s’attendait pas à revoir ces histoires-là ici (…) On protège l’environnement de façon humaine. Nous sommes l’une des municipalités qui utilise le plus le transport collectif avec Transport Vas-Y et nous avons aussi l’usine de biométhanisation», complète Mme Daris.

MARCHE

Selon l’un des organisateurs et citoyen de Cacouna, Hugo Latulippe, la marche sert avant tous à communiquer à tous les élus du Québec ce à quoi la population s’attend d’eux concernant les enjeux environnementaux. «On appelle tous les paliers gouvernementaux à respecter leurs engagements envers les changements climatiques. Il faut parfois faire face à certaines résistances (…) La marche de samedi n’a rien à voir avec le port de Cacouna, mais plutôt avec la planète. Il y a quelque chose de rassembleur dans l’air», estime M. Latulippe. Le député Denis Tardif a confirmé sa présence, de même que la Première Nation malécite de Viger. Les marcheurs se dirigeront vers le parc côtier Kiskotuk vers 14h.

De nombreuses marches se dérouleront simultanément dans plusieurs villes du Québec le 10 novembre, dont à Trois-Pistoles, Trois-Rivières, Sherbrooke, Montréal, Ottawa, Gaspé, Québec (contre le 3e lien). L'objectif visé par le mouvement est de un million de marcheurs partout au Québec pour demander aux pouvoirs publics d'agir en faveur d'une réduction de l'empreinte nationale de carbone.

Au moment d'écrire ces lignes, une initiative québécoise découlant de cette démarche environnementale, «Le Pacte pour la transition» a recueilli plus de 123 000 signatures. Des signataires du Pacte seront présents lors des marches «La planète s'invite au Parlement» organisées dans plusieurs localités de la province..

