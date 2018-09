Noël Chez nous célèbre son 15e anniversaire

La 15e présentation de l’évènement Noël Chez nous se déroulera cette année du 1er au 4 novembre, sous la présidence d’honneur de la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet. Les classiques tels que le Marché de Noël, le défilé, le brunch du dimanche et les feux d’artifice seront tous de retour sur le site du parc du Campus-et-de-la-Cité.

«Cela fait 15 ans que Noël Chez nous inscrit la fête de Noël dans le cœur des Louperivois. Je tiens à souligner l’immense travail des bénévoles, cet évènement est un acteur important pour la communauté qui fait rayonner Rivière-du-Loup. Il marque le départ de la période des Fêtes», a commenté Sylvie Vignet.

À l’occasion du dévoilement de la programmation, le président de l’organisme, Daniel Thériault, a souligné que 15 nouveautés, 15 gratuités et 15 continuités sont prévues. La grande majorité des activités se dérouleront sous le chapiteau.

Le Marché de Noël battra un record de participation cette année puisqu’il affiche déjà complet avec 65 exposants. Le défilé reviendra à son parcours initial et empruntera à partir de l’intersection de la rue Fraserville les rues Delage, Saint-Elzéar, Lafontaine, Hôtel-de-Ville, Joly, Desjardins et Saint-Pierre.

BUDGET

L’évènement peut compter cette année sur un budget total de 209 000$, des finances qui ont été bouclées à la vitesse d’un sprint, selon la trésorière France Kandell, en raison du changement de garde à la présidence et à la trésorerie au mois de juillet dernier. Les retombées économiques pour la région sont évaluées à près de 2 M$ par l’organisme. Bien que la tenue de Noël Chez nous ait été considérée comme concluante en 2017, la prochaine édition a tout de même été déplacée au parc du Campus-et-de-la-Cité.

«Les commanditaires préfèrent la visibilité du parc, ils avaient en majorité l’impression que l’évènement devenait la propriété du Centre commercial (…) De plus, cela allongeait le défilé et on préférait le côté magique du parc», a expliqué Mme Kandell.

La question du projet d'aménagement d'une surface asphaltée au parc proposée par le comité de Noël Chez nous, aux frais de l'organisme, a été complètement éludée par le président Daniel Thériault, qui a affirmé à quelques reprises vouloir aborder seulement la programmation de l'évènement.

De son côté, le député sortant Jean D’Amour a tenu à souligner l’implication des bénévoles de Noël Chez nous qui contribuent à son succès. «On voit un renouvèlement de la garde. L’évènement a commencé alors que j’étais moi-même maire. C’est normal de traverser quelques moments de turbulence en 15 ans, mais c’est là qu’on voit la force d’un évènement», a-t-il ajouté.

Pour la toute première fois depuis ses 15 années d’existence, le Père Noël s’est déplacé pour assister à la conférence de presse du dévoilement de la programmation. La chanson thème de Noël Chez nous a également été ré-enregistrée au gout du jour.

SOUPER MUSICAL BÉNÉFICE

Un souper-bénéfice au profit de Noël Chez nous est d’ailleurs organisé le 5 octobre prochain au Best Western Plus Hôtel Lévesque de Rivière-du-Loup dès 19 h. La chanteuse Annie Villeneuve sera en spectacle pour l’occasion. Les billets sont en vente auprès de l’organisme, à la Librairie J.A. Boucher, chez Vézina Mode et à Noël au Château. La programmation complète de l’évènement est disponible au www.noelcheznous.com.

» À lire aussi - Surface asphaltée au Parc du Campus-et-de-la-Cité : la Ville souhaite une consultation publique