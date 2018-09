Surface asphaltée au Parc du Campus-et-de-la-Cité : la Ville souhaite une consultation publique

Les élus de Rivière-du-Loup comptent mettre le dossier de l’aménagement d’un espace asphalté disponible pour des activités à l’année au Parc du Campus-et-de-la-Cité entre les mains de la population. La Ville souhaite organiser une consultation publique lors de laquelle l’ensemble du projet sera bien expliqué.

C’est l’organisme Noël Chez nous à Rivière-du-Loup qui a récemment présenté cette idée aux membres du conseil municipal. L’objectif est, d’une part, d’aménager un espace afin de faciliter la présentation de leur évènement au mois de novembre, et de l’autre, de permettre l’organisation d’activités et de jeux pour la jeunesse et les familles le reste de l’année.

Après la dernière séance du conseil municipal, lundi, la mairesse Sylvie Vignet a confirmé à la radio CIEL-FM que la Ville était ouverte à discuter avec les membres du conseil d’administration de Noël Chez nous, mais que le projet devait avoir une «plus-value» pour les citoyens. Devant les commentaires négatifs, notamment sur les réseaux sociaux, Mme Vignet est allée encore plus loin, mercredi, en entrevue avec Info Dimanche.

«Nous souhaitons organiser une consultation publique. C’est un parc public et nous allons rester proches des citoyens», a-t-elle déclaré. «On va se donner du temps, leur permettre de se faire leur propre opinion, avec toutes les informations, et de prendre une décision par la suite. Si après la rencontre citoyenne, les gens jugent que ce n’est pas intéressant, notre décision sera facile.»

Mme Vignet est catégorique : le conseil municipal n’est pas intéressé à permettre l'asphaltage d'une partie du parc pour un évènement «unique» qui n’a lieu qu’une fois dans l’année. Elle indique cependant que la proposition de Noël Chez nous va au-delà d’une simple plaque d’asphalte.

«Ils nous ont fait une belle présentation et nous ont montré plusieurs possibilités, des éléments intéressants. Je souhaite que les citoyens en apprennent davantage, comme nous, sur le projet et tout ce qu’il implique. Je veux qu’on en parle», a-t-elle ajouté, précisant que les couts associés à la réalisation de ce projet seraient payés par l’organisme.

SOLUTION PERMANENTE

De son côté, le nouveau président de Noël Chez nous, Daniel Thériault, réitère le désir du conseil d’administration de ramener l’organisation de la fête au Parc du Campus-et-de-la-Cité.

«Actuellement, nous fonctionnons avec des planchers de bois, mais c’est à recommencer chaque année et cela nous demande de trouver un entrepôt immense pour les entreposer. [L’asphalte] serait une solution permanente et permettrait par la suite d’en bénéficier 365 jours par année pour toute sorte d’évènements et d’activités», a-t-il expliqué.

«Je comprends que les gens entendent cela et pensent uniquement à une grande plaque d’asphalte, mais c’est plus que cela (…) Parmi les idées que nous avons amenées, il y a celle d’une belle patinoire l’hiver.»

La surface nécessaire pour accueillir le chapiteau de Noël Chez nous est importante et s’étend sur quelques centaines de pieds en longueur. Selon M. Thériault, aucune installation actuelle (sentiers, terrains de soccer, etc.) ne serait pas touchée. Vraisemblablement, une partie de l’espace libre situé à l’ouest de la fontaine serait celle visée.