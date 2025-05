Coupe Memorial: pas la fin désirée pour l’Océanic de Rimouski

La Coupe Memorial est officiellement débutée à Rimouski, et la ville hôtesse est en mode hockey pour les dix prochains jours. Ce tournoi regroupe quatres équipes de la Ligue Canadienne de Hockey (LCH) qui ont respectivement gagné le championnat des séries dans leur ligue.



L’équipe représentant la Ligue de Hockey de l’Ontario (OHL) est les Knights de London, celle de la Ligue de Hockey de l’Ouest (WHL) est les Tigers de Medicine Hat. Les deux équipes de la Ligue de Hockey Junior Maritimes Québec (QMJHL) sont l’Océanic de Rimouski et les Wildcats de Moncton, qui ont vaincu l’équipe de toute une région en finale lundi passé lors du championnat des séries éliminatoires.



En lever de rideau à la Coupe Memorial, l’Océanic de Rimouski affrontait les Tigers de Medecine Hat vendredi soir à 19h00 au Colisée Financière Sun Life. L’ambiance régnait dans le Colisée lors de la soirée. L’Océanic a fait face à une équipe très rapide et talentueuse.



La rapidité et l’intensité ont permis aux Tigers d’ouvrir la marque avec un but de Ryder Ritchie assisté de Gavin McKenna et de Oasiz Wiesblatt après 13 minutes 50 secondes de jeu. L’Océanic se ressaisit à la suite de ce but, ce qui permet à Maël Lavigne de répliquer avec l’avantage d’un joueur, en fin de 1re période, aider d’un magnifique tir-passe de Alexandre Blais, la deuxième passe provient de Maxime Coursol.



En milieu de 2e période, Maël St-Denis donne les devants à l’Océanic avec un tir sans avertissement. Alexandre Blais est crédité de la mention d’aide. Environ 6 minutes plus tard, l’Océanic n’arrive pas à contenir l’avantage numérique des Tigers, un tir du poignet foudroyant de Bryce Pickford, assisté de Tanner Molendyk et de Oasis Wiesblatt viens faire 2-2 dans ce match chaudement disputé, les deux équipes jouent intensément et intelligemment.



L’équipe de la ligue de hockey de l’Ouest s’est vue décerner une punition pour trop de joueurs sur la patinoire en fin de deuxième période. L’avantage numérique de l’Océanic en profite avec un but d’une déviation du Capitaine Jacob Mathieu assisté de Mathieu Cataford et de Pier-Olivier Roy pour prendre l’avance 3-2 dans le match après 2 périodes.



Le gardien des Nics, Mathis Langevin fait des arrêts clés au commencement du troisième engagement, mais l’attaque constante des Tigers permette au défenseur Bryce Pickford de marquer son deuxième du match d’un tir précis assisté de Jonas Woo et de Hunter St. Martin pour créer l’égalité. C’est 3-3 dans la partie. De plus, Gavin McKenna donne les devants à son équipe 4 à 3, lui qui se trouvait seul devant le gardien grâce à une belle passe en sortie de zone de Oasiz Wiesblatt.



Avec 7 minutes 49 secondes à jouer en troisième période, le deuxième effort de Maxime Coursol, l’attaquant de l’Océanic provoque une pénalité pour avoir trébuché. Les Nics en profitent avec un but de Jonathan Fauchon, aidé de Mathieu Cataford et de Pier-Olivier Roy et l’égalité est créé 4 à 4. C’est l’euphorie dans le Colisée Financière Sun Life.



Malheureusement pour l’équipe de toute une région, les Tigers ont su profiter de l’espace de la glace à quatre contre quatre dû à une pénalité décernée à chacune des équipes pour faire 5-4 dans la partie. C’est Hunter St. Martin qui a marqué d’une belle déviation du revers assisté par Tanner Molendyk, Veeti Väisänen obtient la deuxième mention d’aide.



L’Océanic a tenté d’égaler la marque en retirant son gardien avec un peu plus d’une minute à jouer, mais les Tigers ont su éviter la poussée de l’Océanic. Les Tigers de Medicine Hat gagnent le premier match de la Coupe Memorial 5-4 face à l’équipe de toute une région, l’Océanic de Rimouski.



L’étoile du match a été décernée à Gavin McKenna, qui a réalisé deux points lors de la rencontre. Ce joueur des Tigers de Medicine Hat, jeune homme de seulement 17 ans, entendra son nom au premier choix du repêchage de la NHL en 2026. Le prochain match de l’Océanic sera le dimanche 25 mai à 18h00, ils tenteront de gagner leur première partie dans ce présent tournoi, qui sera très importante pour la suite.