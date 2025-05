Éric Haley de retour avec les 3L pour une 5e saison 

L’état-major des 3L de Rivière-du-Loup a confirmé le retour de l’entraîneur-chef Éric Haley pour la prochaine saison, le 21 mai. Le pilote sera donc derrière le banc pour une cinquième campagne avec la troupe louperivoise.

Haley a mené son équipe jusqu’à la finale de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) lors des deux dernières campagnes. Depuis son arrivée avec les 3L, il cumule 57 victoires en saison régulière et 20 en séries éliminatoires.

Selon la direction des 3L, l’entraineur-chef partage sa passion pour le hockey avec la jeune formation, en plus de continuer à véhiculer les valeurs de respect, dévouement et engagement au sein de l’organisation.

Éric Haley possède trois bagues de championnat de la LNAH et vise maintenant un premier titre à titre d’entraîneur-chef. Il était en lice pour le trophée de l'entraineur-chef de l'année lors des deux dernières saisons.

Il sera de nouveau épaulé par Fabien Dubé, qui agira comme entraîneur-adjoint derrière le banc de l’équipe, en plus d’assumer ses responsabilités comme directeur général.

«Éric est un travaillant et un passionné. Il est un bon entraîneur pour notre jeune groupe et garder de la stabilité est important dans cette ligue. Il a réussi à implanter une structure dans le système de jeu de l’équipe et le meilleur est à venir», a souligné ce dernier.