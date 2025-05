Cinq membres du Club Filoup sélectionnés pour les Jeux de la Francophonie

Cinq membres du club Filoup ont obtenu leur laissez-passer pour les Jeux de la Francophonie canadienne lors de la Coupe jeunesse #1 disputée à Ville Saint-Laurent, il y a deux semaines. Il s’agit de Rose Bélanger, Anabelle Larouche, Juliette Dionne et Emma Dubé comme athlètes, ainsi que de Karyn Thibault à titre d’entraîneure-chef.

La 8ᵉ édition des Jeux de la Francophonie canadienne est de retour après un arrêt forcé de 8 ans en raison de la pandémie. Ils forment l’un des plus grands rassemblements jeunesse au pays, incitant plus de 1200 jeunes de 14 à 18 ans à exercer leur talent à l’intérieur de trois volets : les arts, le leadership et les sports. Le tout se déroulera à Laval du 15 au 19 juillet 2025.

L’équipe Québec sera composée de seulement vingt athlètes en athlétisme : 10 athlètes en catégorie cadet et 10 athlètes en catégorie juvénile.

RÉSULTATS

Chez les U-16, Rose Bélanger a assuré sa place au 300m en s’emparant de la 5e position avec un record personnel et un temps de 46,16 secondes, en plus de terminer en 6e position au 100m avec un chrono de 13,99 secondes chez les cadettes filles. Elle prendra également part au 200m lors des Jeux de la Francophonie.

Chez les U-18, Anabelle Larouche a réalisé de belles performances lors de la compétition. Elle a terminé en 2ᵉ place au 800m avec un temps de 2 :37,01, en plus de prendre la 6ᵉ position au 400m. Son temps réalisé l’été dernier lui permet toutefois de prendre la 2ᵉ position au cumulatif de la sélection. Elle a également obtenu son laissez-passer au saut en longueur avec un bond de 4,82m, ainsi qu'au 800m.

De son côté, Juliette Dionne a bien performé dans les épreuves du 100m et du 400m. Au 100m, elle a terminé en 3e place avec un excellent chrono de 12,84 secondes, et au 1er rang du 400m avec un chrono de 59,63 secondes. Elle prendra part au 200m lors des Jeux, puisqu’elle détient la meilleure performance sur cette distance.

Pour sa part, Emma Dubé a obtenu sa place au lancer du poids, au lancer du disque et au saut en longueur. Elle a terminé en 4ᵉ place au lancer du poids avec un jet de 9m58, mais son lancer de 10m16 durant la saison lui a permis de prendre la 1ʳᵉ position de la sélection. Au saut en longueur, elle a obtenu son standard qui permet de prendre la 2e position avec un saut de 4,66m. Elle lancera également le lancer du disque lors des Jeux.

Quant à l’entraineur Karyn Thibault, elle agira à titre d’entraineure-chef et encadrera les athlètes lors de cette 8ᵉ édition des Jeux de la Francophonie canadienne.

AUTRES RÉSULTATS

D’autres athlètes locaux ont très bien entamé leur saison extérieure à Ville Saint-Laurent.

Odélie Drapeau a réalisé une très belle course au 400m pour s’emparer de la 2e position sur les 20 participantes. Une relance au dernier 150m lui a permis d’arrêter le chrono à 59,64 secondes. Son compatriote Félix Lacombe s’est emparé de la 3e position sur 22 participants au 400m avec un excellent chrono de 50,62 secondes.