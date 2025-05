Cabgym brille au Challenge des Régions 2025

Dix gymnastes du Club Cabgym ont représenté avec fierté l’Est-du-Québec au Challenge des régions 2025, un important événement de gymnastique artistique et de trampoline qui a eu lieu du 15 au 18 mai au Complexe sportif Marc-Simoneau, à Québec.

À l’occasion de l’événement plus d’un millier de jeunes gymnastes âgés de 9 à 20 ans, provenant des 19 régions de la province, y ont présenté leurs routines devant un large public engagé.

Parmi les performances remarquées on en compte plusieurs comme celle d’Alexanne Pelletier (Régional 5, 13-14) qui a dominé sa catégorie avec trois médailles d’or. Élody Paillard (Régional 5, 15 ans et plus) qui s’est distinguée avec une 3e place au tumbling, une 4e à la poutre et une 8e au trampoline. Charly Briand (Régional 5, 13-14 ans) qui a terminé 8e au tumbling.

On souligne aussi les efforts de Marilou Bérubé, Gabrielle Thériault, Lyvia Soucy (R3, 11-12 ans), Rosalie Lavoie (R3, 13-14 ans), Laurence Lang (R4, 11-12 ans), Laura-Lee Bossé (R4, 13-14 ans) et Laeticia Robert (R4, 15 ans et plus), qui ont toutes très bien performé.

Pour trois d’entre elles, il s’agissait d’une première participation à un événement de cette envergure.

«C’est toujours émouvant de voir nos athlètes se surpasser dans un environnement aussi stimulant. Leurs résultats, mais surtout leur esprit d’équipe et leur persévérance sont une immense source de fierté pour notre club», confie l’entraîneur-chef du circuit compétitif au Club Cabgym, Anne-Sophie Gagné.