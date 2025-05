Une saison de festivités pour les 20 ans des Albatros 

Deux nouveaux uniformes, un casque doré, une série de matchs thématiques et de nombreux produits dérivés…l’organisation des Albatros du Collège Notre-Dame n’a rien laissé au hasard afin de célébrer en grand ses 20 ans d’existence au sein de la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec.

En conférence de presse, le 12 mai, les membres du conseil d’administration et de l’équipe d’entraineurs ont présenté l’ensemble de la programmation qui lui permettra de festoyer aux côtés de ses partenaires et des amateurs de l’Est-du-Québec. Ils ont notamment dévoilé un nouveau logo anniversaire et les uniformes que les joueurs pourront revêtir durant la saison 2025-2026.

Surprise : un casque doré sera aussi disponible, assurant les Albatros de briller sur la glace du Centre Premier Tech.

En plus d’un chandail blanc plus moderne, un uniforme héritage a été ajouté à la rotation pour célébrer l’histoire de l’équipe qui s’échelonne sur beaucoup plus que deux décennies. Ce chandail a été réfléchi et dessiné en utilisant un uniforme original des années 1970.

Le logo, initialement fait à la main par Léonard Brousseau, a été modernisé grâce aux technologies modernes. Sur les épaules, deux autres logos utilisés par les Albatros dans le passé ont été mis de l’avant.

Photo : Marc-Antoine Paquin

CALENDRIER CHARGÉ

Cette saison des plus spéciales débutera en force le 5 septembre prochain pour l’ouverture locale. Tous les anciens joueurs des Albatros ont été invités à se joindre à la fête, laquelle permettra aussi de rendre hommage à Gabriel Bourque et Gabriel Dumont (autre texte), deux athlètes qui ont marqué les premières années de l’équipe.

Des événements thématiques seront ensuite organisés tous les mois (ou presque!) afin de rendre hommage à tous ceux et celles qui œuvrent dans l’univers des Albatros depuis des années. C’est ainsi qu’un tournoi de golf (6 septembre), un match étudiant (19 septembre), un match héritage (18 octobre), une soirée «soutien» (14 novembre), un hommage au personnel (30 janvier), un hommage aux partenaires (21 février), un souper de crabe (16 avril) et une soirée gastronomique (27 juin) sont au programme de cette année haute en couleur.

«Rien n’a été laissé de côté, a confirmé David Morin, responsable des communications et du marketing pour les Albatros. On a tout fait pour que ce soit un événement extraordinaire. On croit aussi que ce sera un gros plus pour notre région et nos partisans. On les invite à participer à cette année-là qui sera incroyable.»

«On voulait vraiment offrir quelque chose de spécial tout au long de la saison. Pas seulement un chandail, mais des clins d’œil sur tout ce qu’on a vécu comme organisation au cours des années», a-t-il ajouté.

M. Morin souligne aussi que l’organisation a développé un plan de partenariat revampé et qu’elle a créé plusieurs produits dérivés pour rendre cette saison encore plus unique. Des chandails de répliques du chandail héritage seront également placés en prévente dans les prochaines semaines, ce qui ravivera certainement des souvenirs chez les anciens hockeyeurs de Rivière-du-Loup.

Ces nouveautés seront disponibles à travers un nouveau site web transactionnel, la demande étant très forte en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

VIRAGE IMPORTANT

Les «nouveaux» Albatros ont vu le jour à 2005, sous l’impulsion d’un groupe de personnes passionnées. Ils ont du même coup poursuivi l’héritage du Club Junior B et de l’équipe collégiale AA du même nom. Cette étape a marqué un tournant important pour le développement des jeunes hockeyeurs de l’Est-du-Québec. Terminé le temps où ils devaient s’exiler à l’extérieur de la région pour poursuivre leur parcours sportif.

À travers les 20 dernières saisons, ce sont plus de 400 joueurs qui ont porté l’uniforme des Albatros et qui ont représenté fièrement l’Est-du-Québec. Preuve de la qualité de l’enseignement transmis à Rivière-du-Loup, plusieurs d’entre eux ont été repêchés dans les niveaux supérieurs.

«Dans les dernières statistiques, nous faisions partie des équipes avec le plus grand nombre de joueurs repêchés. Ce n’est pas rien et c’est quelque chose qu’on oublie», a souligner Guy April, l’un des fondateurs, sans cacher une pointe de fierté.

Actuellement, près de 200 joueurs représentent toujours les valeurs de persévérance, de leadership et d’engagements dans plusieurs ligues à travers le monde, que ce soit la LNH, dans la AHL, dans différentes ligues européennes, dans le junior majeur ou dans le circuit universitaire.