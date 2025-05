Le Tour de la Pointe Prelco : toujours aussi accessible 

Le Tour de la Pointe se tiendra durant la journée du dimanche 25 mai 2025. À nouveau cette année, le comité organisateur espère rejoindre un grand nombre de coureurs et de marcheurs qui accepteront de prendre le départ sur les différentes distances offertes (1 km, 3 km, 5 km, 10 km et le Défi Filoup).

Depuis l’édition 2023, Prelco s’implique à titre de partenaire prestige. L’entreprise contribue ainsi directement et de façon importante à la tenue de l’événement annuel qui se veut rassembleur et qui promeut l’activité physique ainsi qu’un mode de vie actif.

Le comité organisateur est particulièrement fier de pouvoir offrir un événement qui reste accessible et abordable. Grâce à l’appui de Prelco et de partenaires additionnels, les coûts d’inscription n’ont pas été majorés pour 2025.

L’événement est offert sur un parcours entièrement sécurisé, compte sur une animation festive, un service de chronomètre et la présence de nombreux bénévoles. Tous les coureurs et marcheurs obtiennent une médaille de participation ainsi qu’une collation d’après course.

Les profits du Tour de la Pointe sont remis au club d’athlétisme et de course à pieds Filoup. Chaque participant contribue donc à la poursuite de cette offre sportive pour les jeunes de Rivière-du-Loup et des environs.

Les inscriptions sont ouvertes depuis quelques semaines. Il est important de prévoir s’inscrire avant l’événement puisqu’aucune inscription ne sera acceptée le matin même de la course. Les coureurs et marcheurs seront invités sur le site dès 9h30, puisque le premier départ (5 km) sera donné à 10 h 15.

Tous les détails concernant la présente édition et le lien pour l’inscription se retrouvent sur le site internet du Tour de la pointe: www.tourdelapointe.org