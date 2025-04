Les 3L égalisent la série 1 à 1

Les 3L de Rivière-du-Loup ont égalisé la série de la finale les opposant aux Éperviers de Sorel-Tracy 1 à 1 le 26 avril en soirée devant une foule de plus de 2 650 spectateurs au Centre Premier Tech. Une victoire sans équivoque pour les Louperivois qui ont blanchi leurs adversaires 4 à 0.

À la suite d’une défaite crève-cœur 4 à 3 dans le premier match de la série, les joueurs des 3L se sont vite imposés dans cette partie disputée à domicile. Seulement après la première période, ils avaient déjà inscrit trois buts au tableau indicateur. Jason Lavallée, Félix Boivin et Jason Imbeault ont été les buteurs pour ces 20 premières minutes de jeu où Rivière-du-Loup a tenté 9 tirs au but, et Sorel-Tracy 10.

Malgré plusieurs tirs tentés au deuxième tiers de l’affrontement, la marque est restée la même pour ce match de finale de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH). Après 40 minutes de jeu, Rivière-du-Loup a essayé d’atteindre le fond du filet 21 fois, contre 22 pour Sorel-Tracy.

Au dernier engagement, les 3L ont creusé leur avance 4 à 0 avec un but d’Alexandre Ranger. Ils ont ainsi égalisé la série de la finale. C’est le gardien, Émilien Boily qui a été sacré première étoile de la soirée avec son blanchissage. Au total, il a arrêté les 28 tirs lancés vers lui. De son côté, Rivière-du-Loup a tiré 34 fois vers le gardien adverse. Les deux autres étoiles du match sont le défenseur Félix Boivin et l’attaquant Alexandre Ranger.

Rappelons que le 25 avril, à Sorel-Tracy, les 3L se sont inclinés en troisième période de prolongation, après avoir dominé les deux premières périodes de l’affrontement. Jérémy Martin et Kasey Kulczycki ont marqué deux buts en première période. Thomas Belgarde a compté un but lors du deuxième engagement, et les Éperviers se sont inscrits pour la première fois au tableau indicateur. Les oiseaux ont ensuite fait une remontée et nivelé la marque au dernier tiers.

Les deux équipes ont enregistré, avec les trois périodes de prolongation, le match le plus long de l’histoire de la LNAH.

La troisième partie de la série sera présentée à Sorel-Tracy le vendredi 2 mai. Le lendemain, les Louperivois seront de retour à la maison pour livrer le quatrième match à domicile devant leur foule au Centre Premier Tech.