Les Voisins défendent leur titre à Rivière-du-Loup

Les Voisins du Kamouraska M18 BB ont été sacrés champions du plus récent Tournoi Piloup Neige M18 Desjardins de Rivière-du-Loup pour une deuxième année consécutive, ce dimanche 12 janvier. Une belle victoire que les joueurs et le personnel d’entraineurs ont pu célébrer devant parents et amis, nombreux à s’être déplacés pour l’occasion.

En finale, les Voisins ont défendu leur titre grâce à une victoire de 4 à 3 sur les Gladiateurs de la Baie-des-Chaleurs, au Stade de la Cité des Jeunes. Ils ont entamé ce match important en lion avec trois buts rapides en première période. Ils ont ajouté à leur avance au deuxième tiers, limitant ensuite le retour de leurs adversaires.

L’équipe championne a terminé son tournoi avec une fiche convaincante de cinq victoires et un seul revers. Cette défaite est d’ailleurs survenue en lever de rideau, signe que le groupe comptait beaucoup de caractère.

Les Voisins ont d’ailleurs atteint le match ultime grâce à une victoire de 3 à 2 en prolongation contre l’Océanic de Rimouski, en demi-finale. Hubert Dion St-Amant a alors joué les héros en avantage numérique.

Sur une note individuelle, Simon Lemieux (6 buts, 1 passe), Hubert Dion St-Amant (5 buts, 1 passe) et Raphaël Lavoie (2 buts, 3 passes) ont été les leaders offensifs de leur équipe. Ils ont participé à la majorité des buts comptés durant la compétition.

Les Voisins étaient composés de Charles Bossé, Sheldon Daniel Alas Castro, Laurent Fortin, Hubert Dion St-Amant, Philip Coulombe, Charles Lepicier, Mathieu Turcotte, Ludovic Lemieux, Charles Dubé, Thomas Fraser, Malik Mailloux, Noa Lévesque, Simon Lemieux, Antonin Lemieux, Eliott Gagnon, William Desjardins, Émile Morin, Théo Mailloux et Raphaël Lavoie.

Ils étaient encadrés par Maxime Beaumont (entraineur-chef), Antoine Michaud, Sony Gagnon, Jean-François Thoral, Pierre Beaulieu et Olivier Fortin.