De très belles performances de Loupiots à la Place Bell

Trois représentants du Club de patinage de vitesse Les Loupiots de Rivière-du-Loup ont participé au Circuit Élite 1, une compétition de patinage de vitesse courte piste de fort calibre, à Laval. Ils ont offert de très belles performances.

Laurence Charron et Maude Perron, qui s’entraînent maintenant au Centre d’entraiment Geatan Boucher de Québec, en étaient à leur première invitation sur le plus haut circuit de compétition au Québec. Elles ont connu une excellente fin de semaine de course en terminant aux 28e et 29e rangs, respectivement. Maude a notamment remporté la médaille d’argent du groupe 2 au 1500 mètres en réalisant son record personnel.

De son côté, Yoan Perron, également présent, a fait de belles courses. Ce fut une très belle occasion pour lui de poursuivre ses apprentissages dans ce niveau très relevé. Enfin, soulignons l’excellente performance de Adora Sani, une ancienne patineuse du club louperivois, qui a pris le 9e rang au cumulatif de la compétition.