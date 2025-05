Coupe Memorial : C’est la fin pour l’Océanic de Rimouski

Les deux équipes de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) s’affrontaient en ce dernier mercredi de mai, inutile de vous mentionnez que le Colisée Financière Sun Life était à pleine capacité. Effectivement, l’équipe qui remportait ce match atteindra la demi-finale vendredi soir face aux Knights de London. Les Tigers de Medicine Hat (WHL) ont déjà leur place assurée en finale grâce à leur victoire face à l’équipe de l’Ontario. Les Wildcats ont eu le dessus sur l’Océanic par la marque de 6 à 2, le 28 mai.

L’Océanic est sorti en lion en première période. Malgré un bon départ, ce sont les Wildcats de Moncton qui ont touché la cible en premier. Une savante passe de Juraj Pekarcik a permis à Julius Sumpf de faire vibrer les cordages après 7 minutes 39 secondes de jeu. Plus tard en 1ère période, l’Océanic répliquait avec un but dans l’enclave de Maël St-Denis sur un retour de lancer, Maxime Coursol et Jack Martin sont créditésdes mentions d’aide. À la fin de cette période, une belle entrée de zone de l’Océanic en complément d’un échange entre Dominic Pilote et Olivier Théberge donne l’occasion à Mathieu Cataford de faire 2-1 dans cette rencontre. L’Océanic retourne au vestiaire avec une avance d’un but, eux qui ont largement mené au chapitre des lancers, 17 contre 6.

LES WILDCATS EN AVANCE

Après seulement 1 minute 27 secondes, les Wildcats ne perdent pas de temps pour égaler la marque sur un tir provenant de Dylan MacKinnon dévié par Juraj Pekarcik, Alex Mercier obtient la deuxième mention d’aide. C’est 2-2 dans le match. L’égalité ne persiste pas longtemps, Gabe Smith vient marquer en récupérant une rondelle bondissante d’un tir provenant de Preston Lounsbury. Moncton mène 3-2 avec 20 minutes à faire dans ce match. Contrairement au premier engagement, c’est les Wildcats qui ont eu le dessus durant le deuxième vingt.

TROISIÈME PÉRIODE DIFFICILE

Les Wildcats ont pris les devants par deux buts. Étienne Morin a battu le gardien des Nics avec un tir du poignet précis, Gabe Smith et Maxime Côté obtiennent les mentions d’aide. Ça été le but d’assurance. Enfin, Moncton vient compléter leur victoire avec deux buts dans un filet désert. L’étoile du match est décernée à Gabe Smith, espoir du Mammoth de l’Utah, il terminera la rencontre avec deux buts et deux passes.

Malheureusement, c’est fini pour l’édition 2024-2025 de l’Océanic de Rimouski, place au repos, eux qui auront tout donné afin de se rendre le plus loin possible dans ce tournoi. Même si ce n’est pas le résultat désiré pour les joueurs de l’Océanic, ils doivent garder la tête haute, le niveau de jeu est très élevé, ils ont compétitionné contre les meilleures équipes au Canada.

PROCHAINS MATCHS

Demi-Finale àKnights de London vs Wildcats de Moncton (vendredi 30 mai)

Finale àTigers de Medicine Hat vs Gagnant de la demi-finale (dimanche 1er juin)