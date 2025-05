Place à une finale qui opposera les Tigers de Medicine Hat aux Knights de London

Les Wildcats de Moncton ont affronté les Knights de London le vendredi 30 mai au Colisée Financière Sun Life de Rimouski dans le cadre de la demi-finale de la Coupe Memorial. Les Knights de London ont eu le dessus sur leurs rivaux avec une victoire de 5 à 2. L’équipe favorite du tournoi sera donc de la finale.

Les Knights ont été les premiers à s’inscrire au pointage. L’équipe de l’Ontario a bien débuté la partie en exerçant un échec avant physique et constant. C’est Landon Sim qui a touché la cible avec l’aide d’Oliver Bonk et de Jacob Julien pour prendre l’avance 1-0 dans ce match. Les Wildcats ont eu d’excellentes chances de marquer lors du premier avantage numérique, mais les unités spéciales des Knights et leur gardien ont trouvé un moyen d’empêcher la rondelle de traverser la ligne des buts.

Le trio des Knights Cowan-Barkey-O’Reilly a été dominant sans toutefois toucher le fond du filet. Il a fallu un deuxième avantage numérique pour permettre aux Wildcats de Moncton d’égaliser la marque. Caleb Desnoyers a fait vibrer les cordages, assisté par Étienne Morin et Vincent Collard. Les Knights de London ont dominé la première période au niveau des lancers, 18-5, mais le pointage était à 1 partout.

L’avantage numérique des Wildcats a répondu présent, l’égalité persistait après deux périodes. La cohésion du trio principal des Knights a permis à Denver Barkey de marquer d’un tir du poignet, assisté d’une passe parfaite de Easton Cowan. Sam O’Reilly a obtenu la deuxième mention d’aide. Les Knights ont pris les devants 2-1. Quelques instants plus tard, Dyllan Gill est venu égaler la marque en supériorité numérique d’un tir précis de la pointe. Caleb Desnoyers et Julius Sumpf ont fabriqué le jeu. Les deux équipes sont retournées au vestiaire 2-2 après 40 minutes de jeu. Le niveau de jeu des Wildcats s’est ajusté et les tirs au but se sont resserrés en deuxième période, 11-10 pour un total de 28-16 en faveur de London.

Le jeu était rapide et intense en troisième période. Un surnombre a permis à Blake Montgomery de loger la rondelle dans la lucarne pour faire 3-2 Knights, cette rondelle provenait d’un échange entre Sam Dickinson et Kasper Halttunen. Par la suite, un jeu préparé des Knights à la mise au jeu est venu faire 4-2 dans ce match, la défensive des Wildcats a été prise au dépourvu. Ce but d’assurance survenu à 13 : 11 provenait de la palette de Jesse Nurmi avec l’aide de Jacob Julien. Les Wildcats ont tenté de remonter la pente en enlevant leur gardien avec un peu plus de deux minutes à faire, mais ce sont plutôt les champions de l’Ontario qui ont complété leur victoire avec un but dans un filet désert de Easton Cowan.

La ligue de hockey junior Maritimes Québec a tout de même été bien représentée par l’Océanic de Rimouski et les Wildcats de Moncton, qui ont offert des matchs intenses et serrés. La grande finale opposera donc les Tigers de Medicine Hat aux Knights de London, le dimanche 1er juin à 19 h.