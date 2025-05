Match offensif à l'avantage des Braves Batitech

Les Braves Batitech ont inscrit 9 points dans les trois premières manches et ils ont pu tenir le coup pour remporter une victoire de 9 à 7 contre le CIEL-FM de Rivière-du-Loup lors de leur match inaugural jeudi à Témiscouata-sur-le-Lac.

En première manche, le CIEL-FM a réussi à sauver les meubles, mais les locaux ont enregistré quatre simples consécutifs, dont celui de deux points d’Alexis Pelletier, pour se donner une avance confortable de 7-0 dès la deuxième manche.

Avec un pointage de 9-0, les visiteurs ont profité du retrait du lanceur gagnant Dany Paradis-Giroux pour marquer six fois à la cinquième manche et réduire l’écart sur un double de deux points de Jérémy Gonthier.

À la septième manche, Rivière-du-Loup a rempli les coussins en marquant une fois, mais le releveur Takuto Kanno a réussi un retrait sur des prises sur le dernier frappeur pour mériter le sauvetage.

Au monticule, Dany Paradis-Giroux a excellé pendant quatre manches en n’accordant qu’un seul coup sûr, ajoutant sept retraits au bâton.

Dans le camp adverse, David Métivier a essuyé le revers en raison d’une sortie difficile en moins de deux manches.

En attaque, plusieurs joueurs se sont distingués, dont Alexis Pelletier avec trois coups sûrs et trois points produits et Zachary Dion avec deux coups sûrs et deux points produits.

Dans la défaite, Jérémy Gonthier et Frédéric Tardif ont deux points produits chacun.

La prochaine rencontre de la Ligue Puribec aura lieu vendredi 19 h 30, alors qu’Edmundston sera en visite au Kamouraska.