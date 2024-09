Une seule soirée pour le Motocross intérieur 2025 

La traditionnelle Classique de golf des Barlettes et leurs amis a été couronnée d’un grand succès, le samedi 14 septembre au Club de golf de Rivière-du-Loup. Non seulement les participants ont eu droit à une très belle journée, l’événement a permis d’amasser une somme record de 28 351 $ qui sera redistribuée à de jeunes sportifs et artistes de la ...