Simon Dion-Viens de retour en piste à l’Autodrome de Montmagny pour la dernière course de la saison

Simon Dion-Viens sera de retour en piste ce weekend à l’occasion du XPN 250 qui se tiendra sur le circuit de l’autodrome de Montmagny. Au volant de la voiture Duclos Chrysler 37, Dion-Viens souhaite terminer sa saison 2024 en beauté.

«J’ai vraiment hâte de rouler à l’Autodrome de Montmagny. Ce sera la première fois que je dispute une course à cet endroit, mais je suis très motivé à l’idée d’y être en piste, car c’est le circuit le plus près de la maison. De plus, je suis certain que plusieurs fans seront présents pour la course finale de la saison de la série de Nascar Canada. Avec tous les meilleurs pilotes de "stock car" canadien en piste, il y aura tout un spectacle à prévoir ce weekend», explique le pilote du Kamouraska.

«Moi et les membres de mon équipe sommes satisfaits des résultats que nous avons obtenus depuis le début de la saison et nous avons tout mis en place pour continuer sur la même lancée pour la dernière course de la saison», conclut Simon.

L’action débutera ce samedi 21 septembre pour les pratiques à 11 h pour des pratiques et des qualifications. Le drapeau vert sera agité pour la course le dimanche 22 septembre à 13 h.