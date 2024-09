Débuts fracassants pour Mathis Cyr en Espagne

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur de soccer Mathis Cyr sait se faire des amis. À peine arrivé en Espagne, où il s’entraine désormais avec une académie du sud du pays, le natif de Rivière-du-Loup a mis tout son talent en vitrine. Il a même déjà participé à la victoire d’une équipe professionnelle de troisième division.

Preuve que l’adaptation à son nouvel environnement a été courte, Mathis a marqué six buts contre le gardien partant à son premier entrainement avec l’équipe 23U de la Nextstars Pro Football Academy. Une performance étincelante qui a incité les dirigeants à lui demander de joindre l’équipe première pour un match le soir même.

Malgré le stress et la nouveauté, l’athlète de 21 ans a répondu aux attentes…et plus encore. Il a eu un impact dès son entrée à la deuxième demie alors que son équipe tirait de l’arrière 1-0. Cyr a réussi deux passes décisives pour aider son équipe à revenir de remonter la pente et à l’emporter. Il a été l’un des héros du match.

UNE ENVOLÉE ATTENDUE

Mathis Cyr s’est envolé pour l’Espagne le 9 septembre. Après avoir eu des pourparlers avec des équipes du Portugal plus tôt cet été, il a eu une offre de jouer au pays de Gaudí. Il s’agissait d’une opportunité qu’il ne pouvait pas – de ses propres mots – refuser. Elle lui permettait le grand départ, celui qu’il attendait depuis longtemps.

«Je ne voulais pas avoir de regret. C’est maintenant ou jamais. L’opportunité était trop belle pour la laisser passer», a-t-il résumé, la semaine dernière, à Rivière-du-Loup.

En jouant en Espagne, Mathis Cyr atteint un bel objectif, lui qui envisage de poursuivre son cheminement sportif sur le continent européen depuis plusieurs années déjà.

À la Nextstars Pro Football Academy, il aura l’opportunité d’affronter les formations d’autres académies prestigieuses dont le Sevilla FC, La Fabrica du Real Madrid ou La Masia du FC Barcelone. Une expérience qui sera «très enrichissante».

Il pourrait aussi, si tout se déroule pour le mieux, continuer d’obtenir des minutes avec l’équipe de troisième division espagnole. Comme quoi, le soccer professionnel est tout près, pratiquement au bout du pied.

«Mon objectif, c’est de joueur le plus de minutes possible», a-t-il confirmé lors d’une précédente entrevue. «Je veux vraiment me mettre devant les projecteurs. Au Québec, c’est plus difficile d’avoir de l’attention du côté européen.»

«J’ai sacrifié beaucoup, ces dernières années, pour avoir cette opportunité-là. Je sens que je suis prêt pour aller de l’avant et performer. Le sport, c’est beaucoup une question de confiance et je sens que je suis rendu là. C’est une bonne période pour moi.»

Sans être arrogant, Mathis Cyr est convaincu qu’il saura s’adapter au niveau de jeu européen.

«Les différences seront davantage au niveau tactique, sur les choix de jeux, sur la façon de jouer. Au niveau athlétique, mental, et tout ce qui vient avec le contrôle de ballon, je me sens vraiment prêt. Il y aura une adaptation, mais je me sens d’attaque. Je sens que je peux apporter un style canadien, tout en m’adaptant au style espagnol.»

Depuis qu’il rêve de devenir joueur professionnel, l’Espagne a toujours été son pays de prédilection. Le style de jeu qui y est pratiqué est celui qu’il a toujours privilégié, que ce soit durant ses années avec les équipes du Québec, au Centre national de haute performance ou en Ligue 1.

Avec des victoires à l’Euro et aux Jeux olympiques, le soccer espagnol trône aussi actuellement au sommet du soccer international. «Tout ce que j’aime au soccer se retrouve dans le style espagnol», souligne celui qui admet suivre la carrière de Neymar Jr, Christiano Ronaldo, ainsi que celles des Québécois Mohamed Farsi et Moïse Bombito.

Cet été, Cyr a joué au niveau semi-professionnel, en Ligue 1 Québec, avec le CS St-Hubert. C’est le plus haut niveau de soccer masculin au Québec, à l’exception du CF Montréal. La saison dernière, il avait également connu beaucoup de succès sur la scène universitaire avec l’Université McGill. Il avait été nommé sur l’équipe d’étoiles du circuit en fin de saison.

L’athlète a entamé son parcours sportif avec le programme du Mondial de Rivière-du-Loup et des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

Comme quoi tout est possible quand talent, passion et dévouement sont alliés.