Britanie Cauchon fait belle figure au Vermont 

La cycliste Britanie Cauchon a participé ces derniers jours à la Green Mountain Stage Rage, l’une des courses les plus difficiles en Amérique du Nord en cyclisme sur route. L’athlète de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a bien fait en complétant ce rendez-vous, auquel participaient plusieurs cyclistes professionnelles, au 14e rang général et en 3e position chez les Québécoises.

Après s’être emparée de la 27e position lors de la première étape, un contre la montre de 4,4 miles adapté aux grimpeuses, Britanie a pris le 42e rang de l’épreuve suivante, une course sur route de 74 miles (deux boucles de 37 miles avec ascension).

Au jour 3, lors de l’étape reine du grand prix, une course sur route de 64,5 miles avec deux ascensions majeures, dont une finale au cœur d’une montée à 20 % d’inclinaison, l’athlète a pris la 23e position.

Au dernier jour de la compétition, un critérium de 18,4 miles, Britanie a pris le 13e rang. Notons que cette course a été très rapide et que seule 18 des 68 coureuses présentes sur la ligne de départ ont franchi la ligne d’arrivée. Chaque athlète qui se faisait rattraper par le peloton était sortie de la course.

CHAMPIONNAT PROVINCIAL

Cette belle performance de Britanie Cauchon est survenue quelques jours après sa participation au Championnat provincial de cyclisme sur route qui se déroulait à Saint-Hilaire et Contrecoeur, à la fin aout.

Britanie a très bien performé à ce rendez-vous avec une 2e position chez les U23 au contre la montre (5e chez les seniors), une 8e position à la course sur route de 108 km (en raison d’une chute) et une 2e position chez les U23 au critérium (3e chez les seniors).