Le titre de championne du monde à la portée de Leïla Beaudoin

Ceinture de la World Boxing Organization (WBO) accrochée au titre de championne internationale des poids superplumes bien en main, Leïla Beaudoin a déjà les yeux rivés sur son prochain objectif. Sa victoire du 17 aout contre la Bolivienne Lizbeth Crespo lui a ouvert les portes pour la suite de sa carrière en boxe professionnelle.

«Ça veut dire que mon but ultime de devenir championne du monde est proche de moi. C’est juste un accomplissement, puis un échelon atteint qui va pouvoir me faire progresser vers mon rêve», a souligné la boxeuse du Témiscouata.

Lorsqu’elle a débuté la boxe, à ses 17 ans, puis entamé les combats un an plus tard, jamais elle n’aurait imaginé se rendre aussi loin. «Surtout quand j’ai tourné professionnel, je n’aurais jamais pensé atteindre ce niveau-là», a-t-elle mentionné avec fierté.

Le 17 aout à la maison, soit au Centre Vidéotron à Québec, Leila Beaudoin s’est battue contre la Bolivienne Lizbeth Crespo pour le titre de la WBO lors du gala de boxe de son promoteur, Eye of the Tiger Management.

Son combat a été presque parfait. «La grosse première partie du combat, les huit premiers rounds, je les ai trouvé impeccables», raconte-t-elle. Les deux dernières manches ont été un peu plus difficiles. «Je pense que mon adversaire s’est dit qu’elle n’avait pas le choix de tenter le tout pour le tout», croit la professionnelle.

Dans son ensemble, Beaudoin est fière du combat qu’elle a livré. La boxeuse a suivi son plan de «match» à la lettre, elle qui effectuait son premier 10 «rounds» en combat professionnel.

Son énergie, sa gestion de la distance, son «timing», son «body language» et sa force de frappe ont fait douter son adversaire. «Je n’ai pas eu de grandes faiblesses honnêtement», indique la boxeuse. Vers la fin, avec la fatigue, elle a oublié certains mouvements défensifs, mais rien qui ne lui a trop coûté.

Malgré le style fonceur et technique de Crespo, Beaudoin avait confiance en ses moyens. Sa dernière session d’études étant terminée depuis un moment et après deux camps d’entrainement (le combat avait préalablement lieu en juin sans titre en jeu), la boxeuse du Témiscouata se sentait en pleine forme. «J’étais vraiment confiante de gagner ça», soutient-elle.

Plusieurs avenues se déploient devant Leila Beaudoin pour la suite. Elle discutera avec son équipe afin de planifier les prochaines étapes. Son souhait est toutefois de rester active et de défendre son titre du mieux qu’elle le pourra.

«Cette ceinture-là me place vraiment bien […] On est à la merci de la championne du monde actuellement qui détient toutes les ceintures», explique-t-elle. Son promoteur sera à l’affût du prochain combat de l’Américaine, Alycia Baumgardner et de ce qu’elle entreprendra par la suite.

En attendant, Leïla Beaudoin profitera d’un repos bien mérité avant de recommencer le travail.