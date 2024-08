Olivier Hamel participera aux Jeux olympiques scolaires 

Un athlète de Rivière-du-Loup s’envolera dans quelques semaines pour le Bahreïn, un petit pays du Moyen-Orient situé dans le golfe Persique, entre l’Arabie saoudite et l’Iran. Le badiste Olivier Hamel y représentera le Québec lors des Jeux olympiques scolaires, aussi appelés Gymnasiades, qui seront disputés du 23 au 31 octobre prochain.

Après avoir participé à certains des plus grands rendez-vous régionaux, provinciaux et nationaux au cours des dernières années, Olivier Hamel vivra ainsi très bientôt son baptême international. Ce sera du même coup l’atteinte d’un de ses plus grands objectifs : l’opportunité de se mesurer auprès des meilleurs joueurs de badminton au monde.

«Ce sera la plus importante compétition de ma carrière», a-t-il partagé. «Ç’a toujours été un de mes buts de participer à un événement international. Je suis très heureux et reconnaissant.»

Le Louperivois a reçu cette opportunité de la Fondation Équipe-Québec puisqu’il est actuellement l’un des meilleurs joueurs de badminton de son groupe d’âge en province. Il est aussi champion provincial sur le circuit junior, en double masculin avec son coéquipier Yanqing Wang qui sera également du voyage.

Membre des Dynamiques de Sainte-Foy, équipe championne du circuit collégial en division 1, Olivier Hamel a conservé une fiche victorieuse de 97 victoires et 23 revers depuis le 1er janvier 2024. Il a participé à des dizaines de tournois, atteignant une vingtaine de finales, toutes catégories confondues.

Les Gymnasiades ressemblent en plusieurs points aux traditionnels Jeux olympiques. Les athlètes vivront les joies d’une cérémonie d’ouverture et compétitionneront dans certains sites spécialement dédiés à leur discipline. Ils auront également l’occasion d’assister à des compétitions et de côtoyer des athlètes des quatre coins du monde.

Article complet à suivre dans votre Info Dimanche du 14 août.