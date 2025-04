Une douce revanche pour les 3L qui passent en demi-finale de la LNAH

Les 3L de Rivière-du-Loup auront l’opportunité de poursuivre leur parcours en séries éliminatoires de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH). L’équipe louperivoise a éliminé l’Assurancia de Thetford Mines lors du 6e match de la série quart-de-finale opposant les deux équipes, le 28 mars.

Après avoir subi un revers de 5 à 3 contre leurs adversaires le 27 mars sur la route, les hommes de l’entraineur-chef Éric Haley n’ont pas manqué leur chance de mettre fin aux hostilités avec une victoire de 2 à 1, dès le lendemain, au Centre Premier Tech. Ils ont ainsi enlevé la série avec une fiche de quatre victoires et deux revers.

En profitant d’un avantage numérique, l’Assurancia a été la première équipe à s’inscrire à la marque au tout début de la deuxième période. Les 3L ont cependant vite répliqué, deux fois plutôt qu’une. Jason Imbeault a d’abord égalisé la marque à peine quelques minutes plus tard, puis Thomas Belgarde a marqué le but gagnant en supériorité numérique. Une réussite qui a soulevé les 1 710 partisans réunis dans l’amphithéâtre louperivois.

L’histoire de la troisième période a ensuite été celle du gardien Émilien Boily. Les 3L ont été dominés au chapitre des lancers, mais le cerbère a été étincelant en repoussant les 14 lancers dirigés vers lui. Il a conclu la rencontre avec 27 arrêts.

«Dans l’ensemble, je crois que notre jeu défensif a fait la différence dans cette série», a analysé le capitaine Tristan Pomerleau. «On n’a pas donné grand-chose à Thetford et nos gardiens ont vraiment fait le travail. Ils ont ‘goalé’ du gros hockey.»

C’est une douce revanche pour les 3L de Rivière-du-Loup contre l’Assurancia. L’équipe de Thetford Mines, championne en titre de la LNAH, avait eu le dessus sur les 3L lors de la dernière finale des séries éliminatoires.

«C’est une grosse victoire devant nos partisans, surtout avec la défaite qu’on a vécue l’an dernier. C’est certain qu’on avait un petit peu ça en dedans de nous, cette volonté [de leur rendre la pareille]», a reconnu Pomerleau.

«Les gars qui étaient là l’an passé, on a passé proche de la grande victoire et c’est certain qu’on veut aller jusqu’au bout et lever le trophée cette année. Pour le moment, on essaie de ne pas regarder trop loin et de jouer un match à la fois. On est prêts pour la suite.»

Les 3L de Rivière-du-Loup affronteront maintenant les Pétroliers de Laval en demi-finale. Rendez-vous le 5 avril, 19 h 30, au Centre Premier Tech.